香港香山旅遊峰會閉幕　羅淑佩：業界應擁抱創新科技　提出新方案

「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」由本周一（14日）起在香港舉行，今日（16日）閉幕。旅發局公布峰會吸引來自超過40個國家的嘉賓參與，更安排四大主題行程，讓他們在會議期間遊覽香港必到景點，包括海洋公園大熊貓館、天壇大佛、乘坐山頂纜車等。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩也一同帶領嘉賓感受香港獨特的城市魅力。她鼓勵各持份者打破舊有框架，跳出以往的成功模式，勇於走出舒適圈，擁抱創新科技，提出新方案，為香港旅遊業注入新動力。



「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」2025年4月14日至16日在香港舉行。（世界旅遊城市聯合會圖片）

香港辦旅遊峰會吸引逾40個國家參與

「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」於本周一（14日）起在香港舉行，今日閉幕。旅發局指，該峰會首次在香港舉行，彰顯香港作為國際旅遊樞紐的重要地位，吸引來自超過40個國家、逾60個城市及本地共約800位嘉賓，包括城市市長、副巿長、各國駐港大使及國際組織代表，及業界領袖及與旅遊業界相關的持份者。

特首李家超在開幕式上致歡迎辭。（世界旅遊城市聯合會圖片）

成功搭建新階段世界旅遊城市多邊交流合作平台

特首李家超與北京市副市長兼聯合會理事會執行副主席司馬紅，在開幕式上致歡迎辭。峰會通過市長論壇、研究報告發布會、專題論壇、推介會、交易洽談會、展覽展示等活動，成功搭建新階段世界旅遊城市多邊交流合作平台，引起旅遊業高度關注，形成關注北京遊及香港遊的討論熱點。

北京市副市長兼聯合會理事會執行副主席司馬紅在開幕式上致歡迎辭。（世界旅遊城市聯合會圖片）

香港迪士尼及攜程集團等共同探討旅遊產業未來發展

旅發局聯合中國旅遊集團今日舉辦大型專題論壇「香港旅遊發展論壇」，以「香港旅遊發展新機遇」為主題，匯聚各界領袖、國際企業高層及學術專家。

論壇由文體旅局局長羅淑佩、旅發局主席林建岳、中國旅遊集團暨香港中旅集團董事長王海民致開幕辭，隨後由國泰集團、香港迪士尼、攜程集團、皇家加勒比及雅詩蘭黛集團的高層代表專題演講，共同探討旅遊產業的未來發展策略。

「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」匯聚各界領袖、國際企業高層及學術專家。（世界旅遊城市聯合會圖片）

羅淑佩鼓勵各持份者打破舊有框架 擁抱創新科技提出新方案

文體旅局局長羅淑佩表示，旅遊業是一個發展迅速、瞬息萬變的行業，《香港旅遊業發展藍圖2.0》所倡導的「引導轉變」理念，正是迎接未來挑戰、把握發展機遇的關鍵。

她鼓勵各持份者打破舊有框架，跳出以往的成功模式，勇於走出舒適圈，擁抱創新科技，提出新方案，為香港旅遊業注入新動力，認為今日的論壇提供很好的機會，讓與會者一同為香港旅遊業的未來出謀獻策。

文體旅局局長羅淑佩認為今日的論壇提供很好的機會，讓與會者一同為香港旅遊業的未來出謀獻策。 （旅發局圖片）

林建岳︰香港將繼續發揮「超級聯繫人」的角色

新任旅發局主席林建岳表示，粵港澳大灣區為香港及區域內旅遊業的發展，奠定重要里程碑，並為我們向世界展示香港及區域內豐富而多元的旅遊資源，提供全新機遇。香港將繼續發揮「超級聯繫人」的角色，深化與大灣區及國際市場的合作。

中國旅遊集團董事長王海民表示，集團根植香港近百年，非常榮幸可以聯合主辦本次論壇，邀請各界精英，共同為「鞏固香港世界級首選旅遊目的地」建言獻策，期待論壇成果能給香港旅遊業發展帶來新思路。

為了讓與會嘉賓親身感受香港的魅力，旅發局安排四大主題行程，帶領嘉賓在會議期間分別遊覽多個必到景點。（旅發局圖片）

立法會旅遊界議員姚柏良參與論壇環節討論

論壇環節則由中國旅遊研究院院長戴斌主持，邀請頂度集團、美團、華住集團等高層、聯同香港理工大學酒店及旅遊業管理學院副院長宋海岩、香港立法會旅遊界議員姚柏良參與討論，深入剖析香港旅遊業的最新發展趨勢與機遇。

為了讓與會嘉賓親身感受香港的魅力，旅發局安排四大主題行程，帶領嘉賓在會議期間分別遊覽多個必到景點。（旅發局圖片）

旅發局帶領嘉賓遊覽香港多個必到景點

為了讓與會嘉賓親身感受香港的魅力，旅發局安排四大主題行程，帶領嘉賓在會議期間分別遊覽多個必到景點，包括參觀海洋公園及最新的大熊貓館，了解香港在生態保育方面的國際視野，並乘坐觀光船遊覽香港仔避風塘，體驗昔日的漁村文化及漁民生活。

部份嘉賓乘坐昂坪360纜車欣賞天壇大佛，沿途遠眺南中國海和昂坪高原，感受香港自然景觀與宗教文化的融合；部份則乘坐山頂纜車登上太平山頂，於山頂凌宵閣及摩天台428俯瞰香港全景，並參加水上的士維港遊，途經多個知名地標，欣賞維港兩岸景色。

嘉賓乘坐開篷巴士探索九龍市區。（旅發局圖片）

嘉賓︰深刻體會到香港作為國際都會的獨特魅力

也有嘉賓乘坐開篷巴士探索九龍市區，參觀西九文化區的香港故宮文化博物館及M+，再到訪天后廟，感受香港傳統歷史與現代風貌的交織，體會中西藝術文化交匯的獨特魅力。

一眾嘉賓表示，行程讓他們深刻體會到香港作為國際都會的獨特魅力與多元文化，既有現代城市的繁華，亦有傳統文化的深厚底蘊，無論是自然景觀、歷史遺跡，還是現代藝術與文化，都能提供豐富多樣的旅遊體驗。嘉賓特別提到，香港獨有的城市活力與中西交匯的特色引人入勝，令人留下深刻印象。

一眾嘉賓表示，行程讓他們深刻體會到香港作為國際都會的獨特魅力與多元文化。（旅發局圖片）

「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」由世界旅遊城市聯合會及特區政府文體旅局主辦，世界旅遊城市聯合會秘書處、北京市文化和旅遊局及香港旅發局承辦。