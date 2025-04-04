IShowSpeed香港行當局知多少？旅發局稱曾接觸團隊　未接協助要求

【IShowSpeed／甲亢哥／Youtuber 】最新在香港刷出3800萬粉絲數量的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）今日（4日）展開香港行，他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等，粉絲無數也瘋狂。



「甲亢哥」香港行全程至少10幾萬人看其直播，到底他事先張揚來香港，相關部門曾否想過借他作免費宣傳香港好機會、對其行程事先又知多少？旅發局發言人回應就指，曾與相關網紅的團隊接觸，並提出可於其行程中提供協助，而旅發局暫未收到有關網紅及其團隊在行程中提供協助的要求。



「甲亢哥」（IShowSpeed）今日（4日）展開香港行，他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等，粉絲無數也瘋狂。（IShowSpeed直播）

「甲亢哥」（IShowSpeed）今日（4日）展開香港行，他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等，粉絲無數也瘋狂。（IShowSpeed直播）

「甲亢哥」（IShowSpeed）今日（4日）展開香港行，他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等，粉絲無數也瘋狂。（IShowSpeed直播）

「甲亢哥」（IShowSpeed）今日（4日）展開香港行，他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等，粉絲無數也瘋狂。（IShowSpeed直播）

本名為Darren Jason Watkins Jr的「甲亢哥」（IShowSpeed），向來直播作風誇張大膽。3月24日起，甲亢哥開啟中國行，並在Youtube上全程直播自己在中國的行程，引發全球網民關注。其行程涵蓋上海、北京等城市，直播除了體驗中國本地文化、美食、交通以外，也與普通民眾互動，引來大批民眾圍觀。

在上海期間，他在公園與民眾齊唱前述歌曲《陽光彩虹小白馬》，他還與藝人王嘉爾見面，兩人一同打乒乓球，跳了中國傳統的舞獅，在火鍋店體驗經典的「扯麵」等。北京時，他穿着紅色「大花襖」西裝參觀故宮、攀登長城，更試喝豆汁及爆肚等北京地道美食，直言味道「特別、有趣」

中國駐美大使館曾點讚：美國網紅正用數字方式彌合文化鴻溝

甲亢哥的行程還引起了官方關注。中國駐美大使館就發文點讚，稱這位20歲的美國網紅正用數字的方式彌合文化鴻溝

天后站有閘機損毀，已暫停使用。（鄧海興攝）

到今日在香港，「甲亢哥」全程未見有香港「官方」協助或提及其行程，有聲音認為，即使「甲亢哥」部分作風惹議，但一個坐擁3800萬粉絲的網紅來港，也是一個免費宣傳香港的好機會，到底事前有關部門或旅發局知多少？

旅發局稱歡迎任何人士到香港旅遊以及宣傳香港

旅發局發言人晚上回應指，旅發局歡迎任何人士到香港旅遊以及宣傳香港，而有關網紅在港的行程由其自行安排，旅發局曾與其團隊接觸，並提出可於其行程中提供協助。旅發局暫未收到有關網紅及其團隊在行程中提供協助的要求。

▼SPEED搭港鐵▼



Speed乘搭港鐵，有粉絲跨過閘機追星。（Threads @kamdy._.417）

▼SPEED訪港▼

