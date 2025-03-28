旅發局主席彭耀佳將卸任　6年內最難忘疫情下機場一日得4班機

旅遊發展局主席彭耀佳本月底卸任，在六年任期內，經歷過香港經濟及旅遊業最差時期。離任在即，他周四（27日)在傳媒歡送會上說，本月「香港盛匯超級三月」盛事一個接一個，本周是「最繁忙一周」，市區大塞車、酒店一房難求，外國旅客錄得雙位數增長。



彭耀佳6年任期內，有一半時間處於新冠疫情。他說疫情前機場四塊航班顯示屏因太多航班，在上午10時只夠顯示至下午中段的航班資料；但在疫情期間，「一塊panel（顯示屏）得四班機呀，係成日呀，冇人嚟、冇顧客嚟。」他說當時沒有放棄，旅發局上下一同度橋，推出推動staycation、本地遊等計劃，讓市民「發掘佢哋唔認識嘅美麗香港」，也給業界維持生計。



旅遊發展局總幹事程鼎一（左）向主席彭耀佳送上傳媒感謝卡。（倪清江攝)

難彭耀佳在2019年4月1日接任旅發局主席，2022年獲委任續任三年，他形容「六年無諗過咁快過」。當年一上任不久，就發生反修例風波，他說雖然當時社會不安，但仍有旅客來港，但到了2020年初新冠疫情來襲，香港跟隨全球封關，機場減至一日只有四班航班離港。

▼2020年3月20日 機場冷清如死城▼



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（機場）一塊panel（顯示屏）得四班機呀，係成日呀！即係由朝頭早到最後嗰班，都係四班飛機喺嗰個顯示屏度，唔使4塊板呀、唔使轉嚟轉去。嘩幾恐怖呀，冇人嚟、冇顧客嚟。 旅遊發展局主席彭耀佳

彭耀佳表示，當時旅發局上下一同度橋幫助業界，令他們有收生維持生計，推出鼓勵staycation和本地遊計劃，「賞你（市民）呢樣、賞你嗰樣，令到去開旅行嘅香港市民喺香港自己地方旅遊，發掘發掘佢哋唔認識嘅美麗香港，原來香港好多人情呀，好多地方佢哋從來未去過呢，同埋鼓勵佢哋消費。」

疫情期間，彭耀佳表示港府正與周邊國家和地區討論建立「旅遊氣泡」，希望盡快推出。（資料圖片/羅君豪攝）

隨着疫情在2023年初結束，口罩令4月1日解除，旅發局重啟推動旅客來港旅遊，「因為之前你叫人戴口罩，係冇可能叫人會嚟香港旅行嘅。」他說當時很多地方如西方國家、東南亞國家一早已開關，香港則是其中最後一個，「所以頭啖湯已經俾人飲晒㗎喇，我哋已經係最後一個地方呢，但係唔緊要，我哋係會努力，所以2023年4月1號，我哋除口罩，大力同旅客講香港已經reopen晒喇，你可以嚟香港玩」，盛事一浪接一浪，如「海嘯」般舉行。去年全年旅客人數已升至4,500萬人次。

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彭耀佳出任旅遊發展局主席六年期間，經歷2019年社會事件及新冠疫情。（資料圖片/余俊亮攝）

旅發局定本月為「香港盛匯超級三月」，盛事一個接一個，其中正舉行的有Art Basel巴塞爾藝術展、Art Central，一連三日的國際七人欖球賽本周五開鑼。彭耀佳表示，近期多了外地旅客來港，商界人士會在此周在香港舉行會議等，再參加「七欖派對」，所以近日多區塞車，酒店一房難求。