周一鳴指年底全港閉路電視增至2000部　未來有機會每走幾步有一部

新任警務處處長周一鳴早前表示，將推行「智慧警政」，利用科技提高警方效率。周一鳴今日（13日）於無綫電視節目就相關措施解釋，除了引入機械人、機械狗、無人機協助執法外，警方正研究於閉路電視系統中新增人工智能（AI）技術，例如人臉識別，並指今年底全港閉路電視落實增至2,000部，未來每走幾步或者就有一部閉路電視。



周一鳴今日（13日）表示，正研究於智慧燈柱中加入閉路電視系統，以及整合其他政府部門鏡頭系統，直接支援警方執法，以達至防罪滅罪的效用。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

周一鳴於無綫電視節目《講清講楚》表示，去年已安裝615組閉路電視，今年將新增1,385組，年底總數預料達2,000組，未來數年則每年再有最多2,500組，或將擴展至非罪案黑點區域。被問及終極數量目標，他稱「愈多愈好」，但未設定具體上限。他提到，系統去年底已協助偵破122宗案件，至今年3月底更累計破案226宗，可見效用很高。

另外，他表示正研究於智慧燈柱中加入閉路電視系統，以及整合其他政府部門鏡頭系統，直接支援警方執法，以達至防罪滅罪的效用。至於日後會否每行幾步，便會看到一個閉路電視輔助執法，周一鳴回應稱：「都有機會的。」

研機械人、機械狗、無人機方案 冀減人手

周一鳴還稱，正研究機械人及機械狗等方案，探討日後可否協助外勤工作。他亦提到，現時警方無人機用量不小，舉例稱放煙花時可利用無人機以俯瞰視角觀察人流數量，「希望（日後）可以減少人手」。

周一鳴則稱，6月中旬會沿用電子系統，除了發放紙本罰單外，亦會發送短訊給車主。（資料圖片 / 鄧海興攝）

6月中旬將透過短訊發放電子「牛肉乾」

至於日後派發「牛肉乾」（交通違例定額罰款）時，會否改用科技執法？周一鳴則稱，6月中旬會沿用電子系統，除了發放紙本罰單外，亦會發送短訊給車主，日後將公布詳情。