周一鳴稱審批遊行視乎主辦者「往績」　強調非遊行才能表達意見

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】周一鳴於本月2日接任警務處處長時稱，上任後有3大工作方向，並以維護國家安全為首要任務。周一鳴今日（13日）於電視節目中指，2019年時有遊行主辦者刻意製造平台讓人做違法的事，日後批出不反對通知書時，將考慮主辦者「往績」及有否能力處理問題，強調「非遊行才能表達意見」。



警務處處長周一鳴。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

周一鳴早前表示，上任後有3大工作方向，包括維護國家安全，提升全民國安意識；推動智慧警政；以及鞏固警隊團隊文化。其中，以維護國安為首要任務。

周一鳴今日於無綫電視節目《講清講楚》中稱，維護國家安全是每位市民的責任，不想市民只將國安跟執法、法例掛勾，強調「保障家園需要社會各界攜手合作」。

冀於各節目中融國安元素 仿效防騙宣傳般鋪天蓋地

針對外界質疑警隊「撈過界」參與教育宣傳，他表示國安教育「不應分界別」，未來計劃在各類節目中融入國安元素，提升市民意識，冀盼可以做到如防騙宣傳般鋪天蓋地。

另外，問及近期國安案件較少交代詳情，是否應提高透明度，令市民更清楚「紅線」？周一鳴則回應，「暫時這個做法是足夠的」。他指出，過去5年被拘捕的人數是322人，《國安法》僅影響極少數人士，普羅大眾生活不受影響。