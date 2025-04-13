周一鳴稱審批遊行視乎主辦者「往績」 強調非遊行才能表達意見
撰文：林子慰
出版：更新：
【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】周一鳴於本月2日接任警務處處長時稱，上任後有3大工作方向，並以維護國家安全為首要任務。周一鳴今日（13日）於電視節目中指，2019年時有遊行主辦者刻意製造平台讓人做違法的事，日後批出不反對通知書時，將考慮主辦者「往績」及有否能力處理問題，強調「非遊行才能表達意見」。
周一鳴早前表示，上任後有3大工作方向，包括維護國家安全，提升全民國安意識；推動智慧警政；以及鞏固警隊團隊文化。其中，以維護國安為首要任務。
周一鳴今日於無綫電視節目《講清講楚》中稱，維護國家安全是每位市民的責任，不想市民只將國安跟執法、法例掛勾，強調「保障家園需要社會各界攜手合作」。
冀於各節目中融國安元素 仿效防騙宣傳般鋪天蓋地
針對外界質疑警隊「撈過界」參與教育宣傳，他表示國安教育「不應分界別」，未來計劃在各類節目中融入國安元素，提升市民意識，冀盼可以做到如防騙宣傳般鋪天蓋地。
另外，問及近期國安案件較少交代詳情，是否應提高透明度，令市民更清楚「紅線」？周一鳴則回應，「暫時這個做法是足夠的」。他指出，過去5年被拘捕的人數是322人，《國安法》僅影響極少數人士，普羅大眾生活不受影響。
周一鳴指國安風險仍在：有店鋪單據印暗示性字眼 散播軟對抗言論警隊一哥｜周一鳴妙答屬鷹派定鴿派 遺憾未有機會當交通警警隊一哥｜周一鳴：打擊太空油不能只靠執法 要為市民打防騙疫苗警隊一哥｜周一鳴稱對有警員犯案感心痛 學堂已加大誠信管理元素警隊一哥｜理大衝突非己功績 周一鳴：期望市民視國家安全為己任警隊一哥｜周一鳴稱會加強教育宣傳「太空油真係毒品 唔係潮流」