周一鳴稱利用科技提升警隊效率　研運輸署康文署CCTV接入警方系統

【周一鳴/詐騙/防騙視伏器/國家安全】詐騙罪行仍然不斷，新上任的「一哥」、警務處處長周一鳴今早（12日）在電台節目表示，詐騙案近年已形成產業鏈，未來會繼續打擊，但不少騙徒或詐騙集團未必身處香港，需與不同地區或國家的警方，如國際刑警聯手。他又說，本港不少騙案都涉及傀儡戶口，因此警方未來會重點打擊出售銀行戶口的人士。



周一鳴在另一節目提到警方將推行「智慧警政」，利同科技提高警方效率，如推「銳眼（SmartView）」閉路電視的計劃，目標至2027年在全港安裝6,000至7,000組閉路電視鏡頭，並考慮將其他部門，如運輸署、康文署等的閉路電視接入警方系統。



警務處處長周一鳴。（資料圖片／梁鵬威攝）

周一鳴說，詐騙案如病毒一樣會變種，在其變種前要有新「疫苗」，而警方推出的「防騙視伏器」有如疫苗，可保障市民財產安全。不過，「防騙視伏器」只有約90萬次下載量，周一鳴認為數量仍然不足；警方正研究再優化「防騙視伏器」，可以自動更新詐騙電話資料、提供不同騙案資訊等，更便利市民使用。

周一鳴上任時提到要利用科技，推動「智慧警政」提高效率及服務質素。他今日以「銳眼（SmartView）」閉路電視計劃作例，指在該計劃下，警方去年底已在全港安裝615組閉路電視，並成功透過計劃破獲122宗案件，3個月後偵破案件數增至226宗。他又說今年會再安裝1,385組閉路電視，目標至2027年安裝6,000至7,000支鏡頭，不過最終數字有待評估確定。

目標至2027年裝6000至7000支鏡頭

周一鳴續說，警方正研究其他政府部門包括運輸署、康文署等公共場所及公共屋邨的監控設備的兼容性，或考慮將它們接入警方系統，現時將評估各部門現有鏡頭需否提升及是否與警方配合。

談及國家安全，周一鳴重申現時社會仍有暗湧，需要小心防範。（資料圖片）

談及國家安全，周一鳴重申現時社會仍有暗湧，需要小心防範，居安思危，提升市民的國安意識。他指當局將繼續推行國安教育，令社會更安全和穩定。周一鳴又表示，有人希望透過媒體和文化藝術項目煽動憎恨政府或國家等，警方會加強情報搜集，亦會透過宣傳，讓市民明白國安法「並非洪水猛獸」。

潛逃者家人被帶返警署調查 周一鳴：有機會提供金錢資助

警方近日將早前列明指名潛逃者的家人帶返警署協助調查，周一鳴指，有關潛逃者的家人有機會向他們提供金錢資助，此舉亦屬​觸犯法例，所以一定會跟進調查。

警務處處長周一鳴。（梁鵬威攝）

遊行集會申請小心審視 免被人「騎劫」

近年香港遊行集會較以往減少，周一鳴說，香港居民根據《基本法》，可享有集會自由、言論自由等權利，但2019年期間有人假借舉辦遊行，為不法份子提供平台「掛羊頭賣狗肉」，因此警方對每次的遊行集會申請都會小心審視，避免遊行集會有「被騎劫」的機會。周一鳴強調會視乎集會活動性質是否適當，決定是否批出許可；又稱市民有遊行以外的途徑表達意見。