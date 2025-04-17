交通違例定額罰款、牛肉乾加價懶人包　超速衝燈停黃格新罰款即睇

【牛肉乾 / 違例泊車 / 違例泊車定款罰款/交通違例定額罰款】交通違例事項定額罰款加價建議出爐，政府向立法會提交文件交代方案，其中違例泊車「牛肉乾」由320元加至400元，其餘19項違例事項劃一加價50%。以超速駕駛為例，如果超出每小時45公里的速度駕駛，罰款由1,000元加至1,500元。20項加價交通違例定額罰款，一文看清。



現時違例泊車定額罰款為320元加至400元。(警方圖片)

警方曾一日內大派1,700多張牛肉乾、並拖走5輛汽車。(警方圖片)

違泊$320擬加至$400 咪錶收$4

現時交通違例罰款最低金額為320元，由1994年維持至今，未曾加價。政府曾於2017年建議提高有關罰款至400元，但因引起車主和司機反對等問題而未有成事。事隔8年，政府再度提出提升違泊「牛肉乾」罰款至400元，升幅為25%。

咪錶收費則由2元每節15分鐘，加至每15分鐘4元，以加快咪錶停車位的流轉，應付駕駛者的短期泊車需要。調整後的收費水平會較接近由房委會或運輸署停車場的收費中位數 ， 估計在2025-26及2026-27 可為政府分別帶來約2.2億及約3.7億元的額外收入。

違例泊車「牛肉乾」由320元加至400元。咪錶收費變每節4元。

各項交通違例事項劃一加50%

其餘19項交通違例事項劃一加價50%，以超速駕駛為例，時速比限制高出15公里每小時或以下，罰款由320元加至480元。如果超出每小時45公里的速度駕駛，罰款由1,000元加至1,500元。

政府表示如干犯這些罪行會直接危害其他道路使用者的安全或阻礙附近交通，加價為增強阻嚇作用。至於對政府實際的財政影響，取決於發出「牛肉乾」的數量。

超速駕駛各級定額罰款均加價5成，時速比限制高出15公里每小時或以下，罰款由320元加至480元。如果超出每小時45公里的速度駕駛，罰款由1,000元加至1,500元。

交通違例事項定額罰款加價建議出爐。

交通違例事項定額罰款加價建議出爐。

車頭的「牛肉乾」已堆積如山，厚如一本簿。（鄧海興攝）

警方6月中試行電子牛肉乾

去年警方共發出254萬張違例泊車「牛肉乾」，涉款達8億元。2023/24年度的「牛肉乾」收入亦高達12.7億元。

警務處處長周一鳴日前接受傳媒訪問時亦提到「牛肉乾」，指警方將於6月中起試行電子「牛肉乾」，又強調當局「抄牌」非為稅收，措施目的是希望確保道路安全，不希望見到有市民因違泊導致重傷甚至失去生命。