香港迪士尼20周年6.28起奇妙派對　夜間匯演延至整條美國小鎮大街

香港迪士尼樂園慶祝20周年，樂園今日（17日）公布將於6月28日正式展開為期一年的奇妙派對。屆時將推出三大全新演出，包括樂園歷來最大型的花車巡遊，加入象徵香港的洋紫荊花裝飾；夜間匯演更結合八大視覺特效，首次由奇妙夢想城堡延伸至整條美國小鎮大街；以及首個以演唱會形式呈現的城堡舞台演出。



香港迪士尼樂園度假區娛樂事務創意總監尹芊彤形容：「這絕對是香港迪士尼20年來史無前例的慶典！」



香港迪士尼20周年，6.28起展開為期一年奇妙派對，推出三大全新表演項目。(周令知攝)

「迪士尼好友Live：城堡派對」長約15分鐘，將以演唱會形式帶領賓客投入派對氣氛。（周令知攝）

城堡派對以演唱會形式呈獻

「迪士尼好友Live：城堡派對」將打響頭炮，長約15分鐘，將以演唱會形式帶領賓客投入派對氣氛。歌手將現場唱出節奏明快的全新20周年主題曲及兩首專屬的原創歌曲，為一整天的活動暖場。

這個表演將於奇妙夢想城堡前上演，賓客可享受音樂、舞步、互動元素，加上包括大型 LED 屏幕、巨型氣球和色彩繽紛的旗幟等舞台設計，以及煙霧、煙火等特效。米奇與好友及Duffy與好友將換上全新20周年服飾，而睡公主、蒂安娜以及貝兒更會以從未亮相的派對禮服登場。

一眾迪士尼朋友今日(17日)在奇妙紅地毯派對，率先展示20周年部分精彩慶祝活動。（周令知攝）

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11輛全新花車參與巡遊派對

而「迪士尼好友巡遊派對」則是一場約30分鐘的巡遊表演。11架全新花車、伴隨多達100位表演者，包括超過30位迪士尼朋友演出。米奇與好友們將領航登場，隨後有來自華特迪士尼動畫製作室電影《優獸大都會》、《大英雄聯盟》、《奇幻魔法屋》以及彼思動畫製作室電影《反斗奇兵》、《怪獸公司》、《熊抱青春記》、 《玩腦朋朋友》、 《天天兵兵》的迪士尼朋友、Duffy與好友，以及壓軸出場的迪士尼公主。

花車巡遊《迪士尼好友巡遊派對》，演出長達30分鐘，部分花車加入地道元素，運用象徵香港的洋紫荊花作裝飾。(周令知攝)

米奇與好友、Duffy與好友及迪士尼公主們更會穿上特別為巡遊表演而設計的全新服飾。 《熊抱青春記》的紅熊貓美美、《奇幻魔法屋》的伊莎貝拉，以及《優獸大都會》的賓治更是首次現身香港迪士尼。

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當中，亦有一些具本地特色的細節，如部分角色衣物上和花車上也有洋紫荊花裝飾。巡遊表演亦會帶來4首原創歌曲，每輛花車也會搭配獨一無二的舞蹈編排。

星空派對加入8種多媒體特效

「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」則是香港迪士尼歷來最盛大的夜間匯演，首次由奇妙夢想城堡延伸至整條美國小鎮大街，更加入8種多媒體特效，包括立體光雕投影、無人機表演、水幕投影、如舞動般的噴泉水柱、火焰、激光、舞台燈光和煙火效果，製造360度沉浸式視聽體驗。

迪士尼星夢光影之旅：星空派對，加入8種多媒體特效，創造360度沉浸式視聽體驗。(周令知攝)

這場近30分鐘的昇華版夜間匯演僅限於 20 周年期間上演，配以音樂及更多迪士尼好友及其故事片段，包括來自《睡公主》的3位仙子及《公主與青蛙》的朋友們。隨著匯演開始，仙女教母將輕輕揮動魔法棒，在奇妙夢想城堡的襯托下，奇妙星粉會於夜空中勾畫出閃耀璀璨的「2」字，與米奇頭像組成 20 周年標誌，為星空派對揭幕。

另外，樂園及酒店將推出超過80款20周年主題美食及飲品，亦會有超過300款獨家商品。於樂園內的迪士尼處處拍指定服務點，亦有迪士尼攝影師拍照，包括與迪士尼角色的見面互動及於指定遊樂設施上暢玩的瞬間。入場人士可透過「香港迪士尼處處拍」手機應用程式免費換領 20 周年主題相框的數碼相片一張。