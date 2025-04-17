房委會再推「共築．創業家」 聯同發展商向青年創業者提供50商舖
撰文：賴卓盈
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房委會今日（17日）宣布推出「共築・創業家2.0」計劃，在旗下商場12間商舖，向35歲以下的青年提供7個月免租金商舖，幫助他們創業。7個月結束後，房委會提供3年階梯式租金優惠，首年為市值租金的25%或營業額的3%。
新計劃另包括由多個發展商提供的約40間商舖，公私合力推動青年創業。
房屋局局長兼房委會主席何永賢、常任秘書長兼房屋署署長李佩詩，以及房委會商業樓宇小組委員會主席劉詩韻，聯同該計劃導師及商界代表，今日一同參與在油塘大本型商場舉行的發布會，共同見證計劃邁向新里程。
房委會提供商舖增至12間 首7個月免租
房委會去年推出「共築・創業家」計劃，今年再擴大計劃規模，向入選計劃的青年提供首7個月免租金商舖。7個月結束後，房委會將提供3年階梯式租金優惠，首年為市值租金的25%或營業額或營業額3%，以更高者為準。
計劃共提供50間商舖，其中房委會提供的商舖增至12間，新增商舖分別位於蘇屋商場、碩門商場及彩虹邨。
新世界、信和、港鐵及新鴻基等共提供約40間商舖
另有約40間商舖由其他參與計劃的商業機構提供，包括新世界發展、信和置業、希慎興業、嘉里建設、領展房地產投資信託基金、港鐵及新鴻基地產等。
何永賢：為本港零售注入新動力
房屋局局長何永賢致辭時指，計劃深受各界支持。今次計劃擴展到私營商場，向青年提供更多創業機會，為社區注入活力及創新元素，也為本港零售注入新動力。
何亦向首階段的創業家頒獎，包括「最佳創業計劃書」、「最具創意商品」、「最具潛力商戶」及「最受歡迎商戶」。
房委會指，將每年進行階段性檢討，確保計劃能有效幫助創業團隊。
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