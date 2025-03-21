公屋富戶政策｜成員獨立申報　房委會稱促家庭和睦：唔好累屋企人

房委會收緊公屋富戶政策，包括要求住戶的所有家庭成員分開申報物業，以識別有虛假申報的人士。房委會主席黃碧如強調，政策非鼓勵租戶分居，反而是希望促進家庭和睦，「唔好第日賴你冇話我聼（有物業），唔好連累其他屋企人。」

房委會亦調整富戶租金，預計修改後約有4.6萬戶受影響，可為庫房增加15.3億的收益。



房委會建議收緊公屋富戶政策，包括要求住戶的所有家庭成員分開申報物業，以識別有虛假申報的人士。(資料圖片/盧翊銘攝）

根據房委會現行的富戶政策，公屋租戶所有家庭成員需要共同申報在港物業，如持有物業，則須遷出。房委會指，由於部份住戶未必知道家人是否持物業，建議改為每個家庭成員獨立申報，從而識別是否有人作假；如有，該名成員會被取消戶籍、5年内不可申請公屋，甚至被檢控。房委會亦會重新審視其家人是否有資格繼續租住公屋。

黃碧如指政策非鼓勵住戶跟家人分居，而是想促進家庭關係。（任葆穎攝）

黃碧如強調，政策並不是鼓勵租戶和家人分居，相反希望促進家庭和睦，「唔好第日賴你冇話我聼，每一個人要對自己做嘅負責返，唔好連累其他屋企人。」她表示，如有成員想搬走，應向房委會申請刪除戶籍，如其家人符合公屋資格，則可繼續租住。

唔好第日賴你冇話我聼，每一個人要對自己做嘅負責返，唔好連累其他屋企人。 房委會主席黃碧如

房委會亦修改富戶需繳交的租金。黃預計，修改政策後約有4.6萬租戶受影響，每年可為政府帶來約15.3億的收入。其中約有3.5萬戶的收入超過家庭入息超過限額2至3倍，修改政策後他們須交正常租金的2.5倍；超過限額3至4倍的約有4200戶，需交3.5倍租金；至於超過4至5倍的則有約200戶，需要交4.5倍。

黃強調，調整政策的原意不是增加收入，而是令政策更完整公平，政府亦非想趕走富戶，而是符合「能者多付」的原則，並鼓勵他們上進。