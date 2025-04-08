公屋富戶｜新申報周期展開 房委會向21萬戶派發申報表5.31前交回
撰文：陶嘉心
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房委會今日（8日）表示，已向約21萬納入新一輪「富戶政策」申報周期的公屋租戶派發「富戶政策」申報表及「居住情況申報表」，並提醒租戶必須於今年5月31日或之前填妥申報表交回房屋署。
房委會指出，兩份申報表於4月1日已派發投入相關租戶的信箱。租戶須在「富戶政策」申報表申報入息、資產及是否擁有香港住宅物業，並在「居住情況申報表」申報是否持續居於單位，以及有否丟空單位或將單位作違規用途等。
發言人提醒租戶及其家庭成員必須如實申報，如他們明知而作出虛假陳述，可遭檢控。租戶亦須注意以下要點：
．租戶如拒絕申報，其公屋單位租約將會被終止；
．租戶必須如實向房委會申報居住情況、入息、資產及是否擁有香港住宅物業，包括租戶中有任何家庭成員如已簽訂買賣合約（包括臨時買賣合約）或購買任何住宅物業（包括未落成住宅物業），以及預計簽訂轉讓契日期及成功完成買賣的日期；
．因濫用公屋、違反租約條款如丢空、分租、將單位作非住宅或違法用途等，而被終止租約的租戶，五年內不得申請公屋；
．因「富戶政策」下不符合租住公屋資格而被房委會終止租約的家庭，如有家庭成員作出虛假的申報，該家庭成員會受到五年不得申請公屋的限制及有機會遭檢控。
房委會表示，根據現行公屋「富戶政策」，住滿10年的公屋租戶須每兩年申報入息、資產及是否擁有香港住宅物業。除上述租戶外，其他租戶會於日後批次才會獲發申報表，因此沒有收到申報表的租戶無須擔心。
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