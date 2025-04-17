日本地震恐慌｜復活節遊日市民：下半年唔去　單身港男反其道而行

【復活節／日本地震／地震預言／日本旅遊／台灣旅遊】港人熱門旅遊目的地日本，自今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，甚至有日本漫畫預言7月5日將爆發大災難。明日（18日）起便是一連四日的復活節假期，香港國際機場今日（17日）已聚集不少港人出發往日本及台灣旅遊。



不過部份港人受到日本地震傳言的影響，擔心在當地遭遇危險，紛紛更改未來的旅遊計劃。例如有市民取消原定8月份出發的行程，也有熱愛日本旅遊的市民直言今年不再到日本旅遊，「可能去埋今次，下半年就唔去住喇。」



2025年4月17日，一連四日的復活節假期開始前夕，香港國際機場聚集不少港人出發往日本及台灣旅遊。（洪戩昊攝）

2025年4月17日，一連四日的復活節假期開始前夕，香港國際機場聚集不少港人出發往日本及台灣旅遊。（洪戩昊攝）

2025年4月17日，一連四日的復活節假期開始前夕，香港國際機場聚集不少港人出發往日本及台灣旅遊。（洪戩昊攝）

林小姐本來計劃八月份再到日本旅遊，最近決定取消行程。（馬楚烽攝）

有市民取消8月日本遊︰危險唔好喇

今日下午出發往日本遊行的林小姐，對於日本可能出現的地震感到憂慮，惟礙於早已購買東京的機票，只能與朋友如期出發，估計在當地花費一萬港元。

她本來計劃8月份再到日本旅遊，最近決定取消行程。「都唔知佢係咪地震，不過算啦，危險唔好喇。」

四月初東京櫻花盛開，不少港人前往賞櫻。（資料圖片)

鄭先生考慮今年不再到日本旅遊，「可能去埋今次，下半年就唔去住喇。」（馬楚烽攝）

今年最後一次踏足日本︰下半年就唔去住喇

熱愛日本旅遊的鄭先生也受到傳言影響，指抵達當地後不會與家人分頭行動，避免發生地震後難以互相照應。他也考慮今年不再到日本旅遊，「可能去埋今次，下半年就唔去住喇。」

四月初東京櫻花盛開，不少港人前往賞櫻。（資料圖片)

李先生無懼日本地震的傳言，考慮未來再到日本旅遊。（馬楚烽攝）

單身港男無懼地震計劃日本旅遊︰單身狗唔驚

也有市民無懼日本地震的傳言，陪同朋友前往台灣的李先生，正計劃未來到日本旅遊。他笑說︰「中就會中，唔中就唔中㗎啦，係咪？去旅行嘅嘢就唔到，咁啱有假放就去啦。我後生嘛，冇負擔，單身狗唔驚！」

四月初東京櫻花盛開，不少港人前往賞櫻。（資料圖片)

郭先生由於從來踏足過日本，未來考慮到當地旅遊，又稱不擔心爆發地震。（馬楚烽攝）

復活節機票貴 台灣花蓮旅遊預算4000元內

另一今日下午往台灣旅遊的港人郭先生表示，由於復活節期間的機票昂貴，最終決定到台灣花蓮旅遊，預算花費3,000元至4,000元。他同樣不擔心台灣爆發地震，又指由於從來無踏足過日本，未來會考慮到當地旅遊。「台灣都地震啦，泰國都地震啦，唔驚得咁多。」