電動車加牌費︱最高加至每年1.1萬　車主料換電動車意慾減

政府昨日（18日）向立法會交通事務委員會提交檢討電動私家車牌照費建議，將按電動私家車的額定功率的千瓦值（kW），分五個層級收取牌照費，最高加至每年1.1萬元，而非再按車輛淨重收費。



前香港電動車協會副會長容芷恩認為，今次加牌費，與政府過往一直鼓勵換電動車的政策相違背。她指雖然電動車的電費較需入油的電油車便宜，但電動車保費本身已較貴，估計電動車加牌費會減低油車車主換電動車的意慾。



汽車會永遠榮譽會長李耀培則認為，現時根據重量收取牌費的方式，無法惠及消秏較少能源的電動車，認同政府提出的建議；他又提倡政府可在稅務或牌費上，鼓勵使用較省電、續航力較高的電動車。



政府建議按電動私家車的額定功率的千瓦值（kW），分五個層級收取牌照費。(資料圖片/黃浩謙攝）

政府建議按電動私家車的額定功率的千瓦值（kW），分五個層級收取牌照費。(資料圖片/黃浩謙攝）

政府建議把電動私家車的牌照費結構按額定功率分為五個層級，調整進程會分三年進行。（立法會交通事務委員會CB(3)542/2025(05)號文件）

Tesla Model X牌費將申$1100加至$7000

前香港電動車協會副會長容芷恩現時是Tesla Model X的車主，她向《香港01》表示，現時她每年所付的牌費約為1,100元，到2028年全面調整後，便會加到7,000元，無奈表示：「都無咩好講，政府話加咪加。」

按現時的登記電動私家車的分佈，有99%的車輛處於第一、二及三層級；而處於第四及第五層級的車輛數目比例僅分別為1%和0.1%。（立法會交通事務委員會CB(3)542/2025(05)號文件）

電動車用電雖比油價便宜 惟保費較貴

容芷恩表示，政府一直的政策方向都是鼓勵市民換電動車，認為向電動車加牌費，是與過往政策背道而馳，「如果有啲新換車車主，可能會覺得畀政府氹落個坑。」

她又提到，雖然電動車的電費較需入油的電油車便宜，但電動車保費本身已較貴，若日後連牌費都比電油車貴，加上換車所需付出的車價，將令油車車主換電動車的意慾將大減。

汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，現時根據重量收取牌費的方式，無法鼓勵車主使用較節省能源的電動車。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培指按「額定功率」定牌費可鼓勵車主用較節能電動車

汽車會永遠榮譽會長李耀培則認同政府提出的建議。他認為現時根據重量收取牌費的方式，無法鼓勵車主使用較節省能源的電動車，舉例指運動型多用途車（SUV）可以載較多人，往往「額定功率」都不高，但由於車重較高，要繳付高額牌費；另一邊廂，一些「額定功率」達「超跑」級別的電動車，為追求性能而做輕車重，只需繳付較低牌費，情況不合理。

李耀培又指，以「額定功率」計算電動車牌費，可鼓勵車主選購用電量較少，續航力較長的電動車。他又指由於現時車重會影響牌費，進口商不會引入一些電池容量較大、續航力較長的電動車，相信未來情況會有所改善，建議政府在政策上鼓勵使用一些較省電、續航力較高的電動車，例如提供稅務優惠，或牌費寛減。