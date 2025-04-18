復活節｜深圳灣口岸北上旅行團人潮　日台地震恐慌　港人改遊廣東

【深圳灣口岸/高鐵/西九龍高鐵站/港珠澳大橋/北上/深圳】一連四日的復活節長假期今日（18日）展開，除了西九龍高鐵站及東鐵線列車逼爆，另一熱門過關的深圳灣口岸早上亦出現人潮。當中大部份更是港人北上廣東的短線遊旅行團，聚集在深圳關口外跟領隊會合，有團友稱「日、韓、台嗰啲太危險喇，又地震，返內地安全啲」。

深圳灣口岸出現人潮，大部份是港人北上旅行團。(雷綺婷攝)

今早9時許，深圳灣口岸已出現大批北上人潮，當中大部份是參加旅行團的港人。據了解，他們為免等候過關時間太長，導致遲到延誤行程，都特別提早出門，過關後在深圳關口與領隊會合。但有不少團友表示，雖然排隊等候過關出現人龍，幸好過程十分順暢，未有出現嚴重堵塞情況。

深圳灣口岸出現人潮，大部份是港人北上旅行團。(雷綺婷攝)

地震陰霾 港人改遊廣東：日韓台太危險，又地震，返內地安全啲！

現場所見，在深圳灣口岸的深圳段關口，聚集了數十個前往不同目的地的旅行團，當中以廣東線短線遊居多，亦有前往廈門、福建等。團友佔九成為長者及中年人，亦有一家大小度復活節假。有不少團友稱，因為近期接連有日本、台灣等地，傳出可能發生地震的消息，所以感到有點擔心，寧願改為北上旅遊，其中一名團友說：「日、韓、台嗰啲太危險喇，又地震，返內地安全啲！」

深圳灣口岸出現人潮，大部份是港人北上旅行團。(雷綺婷攝)