復活節｜首日假期東鐵線北上列車爆　上水站往落馬洲最墟冚｜有片

一連四日的復活節長假期今日（18日）展開，入境處預計陸路出境會達到高峰，達到近76萬人次。今早東鐵線往羅湖/落馬洲列車都逼滿北上人潮，其中選擇往落馬洲的市民較多。有市民與家人趁假期到深圳遊玩，在上水站月台等車往落馬洲，因乘客太多，他們要等候大約6班車才上到車。



復活節假期首日，大批市民在上水站月台等候列車往羅湖/落馬洲。(吳美松攝)

復活節長假期首日，有網民指早上6時、東鐵綫往羅湖/落馬洲方向列車已逼爆、很難上到車。記者8時30分左右在港鐵九龍塘站，看到不少港人「拖篋」、一家大小準備北上。

早上9時左右，東鐵綫上水站往羅湖/落馬洲方向月台早已擠滿準備北上的港人。短短10分鐘，各車門前已有人龍，惟到站的列車上亦已人滿為患，不少乘客未能上車；有乘客嘗試硬擠上車，不過失敗。

在上水站外，亦有不少市民等候排隊進入車站。不少市民選擇乘搭往落馬洲列車。在上水站月台，亦逼滿等車乘客。

復活節假期首日，大批市民在上水站外等候進入車站乘列車往羅湖/落馬洲。(賴卓盈攝)

復活節假期首日，東鐵綫往羅湖/落馬洲列車一早就人頭湧湧。(吳美松攝)

復活節假期首日，大批市民在上水站月台等候列車往羅湖/落馬洲。(吳美松攝)

市民區先生表示，因今日放假，一家大小打算往深圳遊玩，因內地消費較便宜，供小朋友玩樂的地點亦有較多選擇。區先生一家今早7時已出門，約9時到達上水站、但人太多，須排隊等候進入站內，期間已錯過了2至3班列車。他們成功進入上水站月台後，由於往落馬洲的乘客太多、區先生預計還須等候3班車才可上車。他表示，明天還要上班，預計今晚會返回香港，不會在內地過夜。

復活節假期首日，在九龍塘站有大批市民一早乘車北上度假。(吳美松攝)

入境處預計昨日（17日）至下周一（21日）會有約505萬人次經各陸路口岸出入境。而入境高峰期是下周一，約61.8萬人。另外，復活假期期間羅湖、落馬洲及深圳灣三個口岸每日分別預計有約22.5萬、20.2萬及16.4萬人次出入境。

昨晚（17日）截至九時，已經有逾66萬人次出境。為應對跨境需要，巴士及港鐵等將增加服務。

東鐵綫上水站往羅湖方向月台亦有不少市民候車返內地。(吳美松攝)

入境處預計復活節假期期間共有約604萬人次出入香港。（周令知攝）

入境處預計復活節假期期間共有約604萬人次出入香港。（周令知攝）

入境事務處數據顯示，截至昨晚（17日）9時，出入境人次逾98萬，當中超過66萬人次出境。逾56.4萬人次經陸路北上，最多人經羅湖口岸，有近13萬；其次是落馬洲支線，出境人次約11.7萬。

入境處表示，會連同香港警務處、香港海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

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