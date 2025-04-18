復活節｜赴港珠澳大橋口岸巴士均爆滿 港旅檢大樓採人流管制措施
撰文：任葆穎
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復活節長假期首日，各口岸都擠滿北上人潮。在港珠澳大橋口岸，早上陸續有大批市民乘坐巴士到口岸，大部份巴士上下層均爆滿。口岸實施人潮管制措施，旅檢大樓近落客巴士站其中一個入口已封閉，只餘兩個入口供市民進出。離境大堂所有過關e通道都開放應付人潮。
有市民打算到珠海遊玩3日，因為當地物價較低，「而家復活節搭飛機旅行好貴，都要幾千蚊」，他們又認為今日人流明顯增多，「平時（坐巴士）都有位坐，今日要企位！」
上午11時，港珠澳大橋往珠海車龍超過500米，輪候過關時間逾40分鐘。據現場觀察，由機場乘巴士前往港珠澳大橋的路段稍為擠塞，大部分巴士如A21、B6等上下層均爆滿，港珠澳大橋口岸外不斷有巴士「埋站」。口岸實施人潮管制措施，部份入口封閉；現場所見，所有e通道都開放、每條通道都見排隊人龍，閘內更大打蛇餅。
霍小姐及陳小姐將會在珠海逗留3日，因為當地物價較低，「而家復活節搭飛機旅行好貴，都要幾千蚊。」他們表示，口岸人流明顯較平日多，擔心稍後過關的輪候時間長，「平時上車都唔係好多人，有位坐，今日要企位」，不過路段大致暢順。
楊小姐與親戚共8人會先赴珠海、再到澳門旅遊，合共逗留3日2夜。她說有好一段時間未曾到訪珠海，而且地點就近，故趁紅日去旅行，預計花費2000元。
陳先生連同親戚共12人將到珠海逗留3日，因為未曾到訪，加上今次假期較短，「諗住輕鬆吓，趁小朋友放假就過去，去到再睇吓附近有啲咩玩」，預計花費3000元。
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