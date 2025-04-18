復活節｜西九站開出部份列車車票售罄 有港人欲往廈門無票感失望
撰文：賴卓盈
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今日（18日）是復活節長假期首日，早上10時許，西九龍高鐵站有不少市民「拖篋」，準備北上度假。有北上港人擔心人多會影響行程，特意提早兩個多小時到場等候；也有港人原打算即場購買今晚前往廈門的車票，無奈已經售罄，最終失望而回。
今早10時，西九龍高鐵站人頭湧湧，不少港人均「拖篋」北上，站外的自助通道亦排起十幾米長龍。
現場屏幕顯示，多條今日由西九龍高鐵站開出的長短途列車線，車票均已售罄，有長者指原本打算即場購買今晚前往廈門的車票，無奈已經售罄，最終撲空而回。
港人鍾小姐與友人一行十多人準備到廣州玩兩日，她們將乘搭約中午12時的高鐵列車，惟因擔心人多，提前約兩小時到場。她指會到廣州吃喝玩樂，亦沒有特意預算消費。她認為內地性價比較香港高，加上部份人從未去過內地城市，故選擇假期北上消費。
年逾70歲的陳婆婆跟旅行團前往湖南張家界玩數日，並無預計消費金額，她說：「開心就買，主要都係睇吓山水。」她指，已去過香港多個地方，包括長洲、大嶼山、南丫島等，形容「已經好熟悉啦」，故不時會北上消費，「洗吓腳、食吓飯，又平過香港少少。」
羅小姐則乘搭下午2時的高鐵列車前往湖南當4日義工，惟擔心人流多，專程提早至上午11時左右已到站外等候。她指本身不時北上消費，形容當地消費性價比高，「五百幾元可以食到一日三餐，仲可以請埋朋友食添。」
入境處預計昨日（17日）至下周一（21日）會有約505萬人次經各陸路口岸出入境。
▼2025復活節西九龍站港人北上潮▼
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