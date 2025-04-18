鴻運冰廳餅店復活節「復活」　熟客即來幫襯感失而復得：貴了幾元

曾為周星馳電影《行運一條龍》取景地的旺角「鴻運冰廳餅店」去年年尾結業，相隔四個月，今日（18日）復活節長假期日原址重開。 新「鴻運冰廳餅店」店舖保留原有招牌並新增舊海報等懷舊裝飾，有熟客重開首日即來幫親，形容有種失而復得感覺，但指價錢較以「結業」前貴了幾元。



鴻運冰廳餅店4月18日重開，沿用舊有班底。店舖保留原有招牌及印有「鴻運一條龍」的玻璃鏡。（梁鵬威攝）

1998年上映、周星馳主演的《行運一條龍》電影中「行運茶餐廳」，就是位於旺角上海街的鴻運冰廳餅店，該店去年結業後今日重開，由翠華集團營運，並沿用舊有班底。

保留原有招牌及印有「鴻運一條龍」的玻璃鏡

店舖保留原有招牌及印有「鴻運一條龍」的玻璃鏡，店內則新增許多懷舊裝飾，如有角落貼滿舊報紙、海報等，後巷亦有供人打卡的燈飾。

店舖增設懷舊裝飾。（梁鵬威攝）

下午4時許，店舖有不少人入座。幫襯鴻運有四、五年之久的陳先生指，留意到鴻運今日重開，特意來光顧。

熟客讚裝修更嶄新及舒適 同時保留懷舊風味

陳先生認為重開後裝修更嶄新及舒適，亦保留懷舊風味。他表示以前最喜歡該店的沙爹牛肉麵，今日再次嘗試，發現「價錢跟咗通脹少少」，但升幅不多，僅約幾元，仍能接受。

鴻運冰廳4月18日原址重新營業，保留原有招牌。（梁鵬威攝）

鴻運冰廳餅店熟客陳先生對店舖重開感開心。（梁鵬威攝）

旺角街坊、幫襯鴻運二十多年的朱先生亦發現部分餐價錢較以前貴了約幾元，但認為其食物水準比普通茶餐廳高，仍可以接受。對於鴻運重開，他指感到有失而復得的感覺。

有幫襯鴻運約3年的顧客則認為店舖重開後失去懷舊風味，更喜歡以前的裝修風格。不過他認為店舖重開是件好事，未來亦會不時幫襯。

店舖增設懷舊裝飾。（梁鵬威攝）

店舖增設懷舊裝飾。（梁鵬威攝）

鴻運冰廳今日於原址重新營業，並保留原有招牌。（梁鵬威攝）

▼ 鴻運冰廳重開環境一覽▼

