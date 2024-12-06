結業潮｜「行運」茶記鴻運冰廳12.25最後營業　經典港產片取景地

「食咗你四十幾年蛋撻呀，到而家冇得食，真係可惜」，港產片《行運一條龍》中發生於「行運茶餐廳」的對白，竟然成真。有網民日前表示，位於太子、有40多年歷史的「鴻運冰廳餅店」將於今年聖誕節過後結業。



該店為香港碩果僅存的閣樓冰室，曾為《行運一條龍》、《黑社會2以和為貴》等多部經典港產片的取景地。冰廳職員向《香港01》證實消息，指結業是因為「生意不景做唔住」。



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碩果僅存閣樓冰室 餐廳負責人稱生意不景難以營運

Facebook電影專頁「電影朝聖」昨日（5日）透露，位於太子上海街的「鴻運冰廳餅店」將於12月25日結業的消息，感概「下年嘅年初四已不能再見」，對鴻運冰廳餅店關門大吉流露惋惜。

《香港01》記者今日（6日）致電餐廳了解，職員證實結業消息，稱因生意不景做不住，預計12月25日是最後一日營業。他又表示，選擇聖誕節完結無特別原因，「啱啱一年年尾，要時間還完返畀人。」

鴻運冰廳餅店擁有逾40年歷史，是本港碩果僅存的閣樓冰室。店內的復古吊燈、紅色木櫈、舊式麵包櫃、梳化卡位，皆為本港冰廳的獨特「標誌」。

《行運一條龍》等港產片取景地 戲中茶餐廳真身

懷舊裝修亦令鴻運冰廳成為「影壇寵兒」，皆因該店於九十至千禧年代是不少經典港產電影的取景地，當中最廣為人知的，莫過於由周星馳主演的賀歲片《行運一條龍》。戲中的故事舞台「行運茶餐廳」，便是該店，港人過年後常說的「年初四咁嘅樣」對白，便是在該店發生。

另一套在鴻運冰廳取景的經典電影，是由杜琪峯執導、任達華、古天樂、張家輝等影帝領銜主演的《黑社會2以和為貴》。

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敵得過大火 過不了經濟寒冬

翻查資料，「鴻運冰廳餅店」於去年三月曾因爐頭搶火發生火災。事後餐廳一度需暫停營業重新裝修，一個月後正式重新開張。翻新後，餐廳後仍保留昔日原貌，令一眾熟客、影迷大感安慰。惟冰廳敵得過大火，卻抵禦不了經濟寒冬，令人不感嘆息。

鴻運結業後 全港只剩3間閣樓茶餐廳

本港現時有四間仍閣樓的茶餐廳，鴻運結業後，只餘下土瓜灣「寶時茶餐廳」、長沙灣「新華茶餐廳」、西營盤「聯華茶餐廳」。