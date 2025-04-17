《行運一條龍》取景地鴻運冰廳結業四個月翻生　周五11時原址重開

周星馳主演電影《行運一條龍》的取景地「鴻運冰廳餅店」不敵北上熱潮，最終在去年12月25日聖誕節最後營業。不過該店相隔四個月極速「翻生」，據悉由翠華集團接手，保留鴻運冰廳的招牌及昔日的裝修風格，周五（18日，明日）早上11時正於原址重開。



該店品牌設計師莫先生透露，除了光榮退休的夥計外，將沿用之前的舊班底。他正計劃在推出重開初期，推出優惠茶餐回饋街坊，價格重返20年前。



周星馳主演電影《行運一條龍》的取景地「鴻運冰廳餅店」結業四個月後，將在4月18日原址重開。在4月17日晚店員作最後準備，店名仍以紅紙避蓋。（梁偉權攝）

周星馳主演電影《行運一條龍》的取景地「鴻運冰廳餅店」結業四個月後，將在4月18日原址重開。在4月17日晚店員作最後準備，店名仍以紅紙避蓋。（梁偉權攝）

周星馳主演電影《行運一條龍》的取景地「鴻運冰廳餅店」結業四個月後，將在4月18日原址重開。在4月17日晚店員作最後準備。（梁偉權攝）

保留原來的招牌在旺角上海街原址重開

去年位於旺角上海街的「鴻運冰廳餅店」，引用周星馳電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》的經典台詞，「任何味道都有賞味期限，只係今次，無一萬年」，宣布在聖誕節結業，讓一眾電影迷大呼可惜。

鴻運冰廳餅店」將在4月18日原址重開。店方曾進行裝修，在店內閣樓外增添巨大的「鴻運」二字。（梁偉權攝）

「鴻運冰廳餅店」去年12月25日結業，原本在店內閣樓外的牆上，只有兩個圖形，沒有巨大「鴻運」二字。（資料圖片／梁鵬威攝）

翠華集團接手 「行運厚切奶油多士」索價$25

不過好消息來了，該店將保留原來的招牌，明日（18日）在原址重開。有網民在社交平台稱該店已由翠華集團接手，從上傳的相片可發現新菜單定價相當進取，其中「行運厚切奶油多士」索價25元。

「鴻運冰廳餅店」結業四個月後，將在4月18日原址重開。在4月17日晚可見，菜式單張已準備好。（梁偉權攝）

「鴻運冰廳餅店」結業四個月後，將在4月18日原址重開。在4月17日晚可見，菜式單張已準備好。（梁偉權攝）

（香港茶餐廳及美食關注組Chung Chung圖片）

擬推出優惠茶餐回饋街坊 價格重返20年前

「鴻運冰廳餅店」品牌設計師莫先生透露，明早11時正將舉行開幕儀式，正式恢復營業，除了光榮退休的夥計外，將沿用之前的舊班底。他正計劃在推出重開初期，推出優惠茶餐回饋街坊，價格重返20年前。

他又引述其老闆指，期望可保育香港過去的文化，例如舊式茶餐廳標誌性的閣樓雅座等。「見到香港嘅嘢真係愈嚟愈少喇，作為香港人都想出一分力。」

「鴻運冰廳餅店」品牌設計師莫先生在4月17日晚透露，除了光榮退休的夥計外，將沿用之前的舊班底。（梁偉權攝）

「鴻運冰廳餅店」結業四個月後，將在4月18日原址重開。在4月17日晚第三日試業後，店員為重開作最後準備。（梁偉權攝）

「鴻運冰廳餅店」結業四個月後，將在4月18日原址重開。在4月17日晚第三日試業後，店員為重開作最後準備。（梁偉權攝）

去年底因北上熱潮結業︰生意比新冠疫情期間更差

其實「鴻運冰廳餅店」為北上熱潮的苦主之一。《香港01》去年聖誕節曾直擊最後營業，當時第二代老闆家屬透露，由於通關後港人北上消費，市面人流大減，生意甚至比新冠疫情期間更差，最終只能無奈作出結業的決定。

港產片《行運一條龍》及《黑社會2以和為貴》取景地

鴻運冰廳餅店多年來保留標誌性的冰室裝修，包括綠色桌椅及復古吊燈等。該店亦是港產電影的取景地，包括由周星馳及吳孟達主演的《行運一條龍》、由任達華、古天樂及張家輝等主演的《黑社會2以和為貴》。

2024年12月25日聖誕節，周星馳主演電影《行運一條龍》取景地鴻運冰廳餅店最後營業。（資料圖片／梁鵬威攝）

▼12月25日聖誕節 太子鴻運冰廳餅店最後營業日▼

