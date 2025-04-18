復活節深圳商場冷清了？西DorSi分析港人走得更入　張家界成新貴

【復活節／北上消費／北上深圳／北上旅遊／西DorSi】一連四日復活節假期今日（18日）開始，各大跨境口岸自昨夜（17日）起已擠滿北上人潮。惟今午北上深圳直擊發現，過去每逢節假日被港人大軍攻陷的皇庭廣場，人流略有減少。



北上達人西DorSi分析指，港人近年已熟習深圳及珠海一帶，因而敢於衝得更遠，例如高鐵直達的張家界及桂林等；另外內地沒有西方節日節目，交通及酒店費用與平時一樣，估計吸引部份原計劃外遊的港人改為內地中長線旅遊。



西DorSi以其YouTube頻道影片觀看次數分析，發現去年7月份發布的張家界攻略，過去一個月突然急飆3萬觀看次數，反觀深圳攻略增幅相對緩慢。



2025年4月18日，復活節假期首日，向來是港人熱點的皇庭廣場人流稀少。（吳美松攝）

深圳皇庭廣場每逢節假日人頭湧湧，大量港人到場吃喝玩樂。不過《香港01》記者今午所見，即使設有復活節文創市集，人流不及之前。有港人表示，其他跨境口岸早上擠滿北上港人，對商場的冷清感到奇怪，好奇「啲人唔知去晒邊。」

北上達人西DorSi分析，港人已經敢於衝出大灣區，到廣東省以外的地區玩樂。（資料圖片）

北上達人西DorSi分析指，隨着港人近年已熟習深圳及珠海一帶，敢於衝出大灣區，到廣東省以外的地區玩樂，例如高鐵直達的張家界及桂林等，車程只有數小時，風景壯麗，成為不少港人的假日旅遊之選。

西DorSi估計吸引計劃外遊港人改為內地中長線旅遊

西DorSi補充說，復活節期間日本等地的機票及酒店等價格高昂，惟內地沒有西方節目，相關費用與平時一樣，估計吸引部份原計劃外遊的港人，改為內地中長線旅遊。

西DorSi去年7月發布張家界攻略，過去一個月突然急飆3萬觀看次數。（影片截圖）

張家界旅遊攻略觀看次數急飆︰呢幾個月條片係直線上升

若YouTube頻道影片為例，他透露去年7月份發布張家界攻略，過去一個月突然急飆3萬觀看次數，截至今日共有53萬次，反觀深圳攻略的增幅則相對緩慢。「理論上啲片出得愈耐會愈少人睇，增長會放緩，但過年後呢幾個月條片係一條直線上升。」

2024年3月29日，復活節假期首日，北上港人大軍「攻陷」深圳COCO park商場。（資料圖片／黃浩謙攝）

深圳成北上「超老手」日常生活一部份

那麼深圳是否從此不再受港人歡迎？西DorSi認為，深圳將成為「北上超老手」日常生活的一部份，例如採購日常用品及買餸等，另外新手也會繼續優先到深圳熟習如何在內地旅遊。

料北上人數有增無減 將製作更多大灣區外旅遊攻略

西DorSi認為，長遠而言，雖然北上深圳的熱潮減弱，惟北上人數只會有增無減，因內地仍有許多秘景值得港人發掘。因此他已調整未來的製作計劃，將發布更多大灣區以外的影片，並預告下集為桂林攻略。