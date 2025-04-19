緬甸地震︱救援隊共出動61次　隊員遇餘震感挑戰　讚搜救犬配合

緬甸中部上月底發生7.9級大地震，逾千人死傷，特區政府在地震翌日派遣救援隊災區協助搜救。特區救援隊指揮官趙汝珏今早（19日）在電台節目上說，搜救期間遇到不少因難，如日夜天氣炎熱、蚊患嚴重，以及當地較惡劣的衞生情況等。消防處消防隊目梁志宏認為最具挑戰是餘震，不過他們在訓練時已有應對措施；搜救犬隊領犬員蔣天朗就指隨隊的搜救犬十分配合領犬員。



蔣天朗指，炎熱天氣下搜救犬Twix比人類更容易中暑，但仍盡力完成任務。（資料圖片/廖雁雄攝）

香港救援隊完成緬甸地震災區搜救任務，4月9日先飛抵北京國際機場進行回國儀式，及至晚上10時返抵香港。（資料圖片/廖雁雄攝）

香港救援隊完成緬甸地震災區搜救任務，4月9日先飛抵北京國際機場進行回國儀式，及至晚上10時返抵香港。（資料圖片/廖雁雄攝）

特區救援隊在2023年曾參與土耳其地震搜救行動，今次是第二次參與國際的搜救工作。趙汝珏指吸收了上次經驗，今次只花了15分鐘便已聯繫消防處41位成員，用10小時安排物流運送６噸救援裝備，3噸食水、食物等，共9噸物資。

到埗後花31.5小時往災區曼德勒

他們亦因應緬甸的高溫天氣，準備了電風扇、冰墊、製冰機等不同物資。趙汝珏續說，救援隊安排了51人組成的隊伍，隊員接受疫苗注射和身體檢查後便即做好動員準備。抵達緬甸仰光機場後，因道路情況及各種原因，救援隊花了31.5個小時才到達災區曼德勒。

赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港。（資料圖片/廖雁雄攝）

趙汝珏回憶指，當時緬甸政府未有安排他們在特定地方搜救，因此一到搜救基地，便向國家救援隊索取當地的資訊。他補充說，51人組成的救援隊中，20人負責搜救工作；每次會先派由2至3名成員組成的快速搜救隊，到有救助報告的地方，並評估救援情況。救援隊在整個救援期間共出動過61次，去了57個地點。

當地蚊患嚴重 蚊帳內有數百隻蚊 礙充足睡眠

提到搜救因難，趙汝珏指難忘當地天氣炎熱，日間氣溫高達40餘度，晚上亦有30多度。除此之外，當地有十分嚴重的蚊患，蚊帳內可能有數百隻蚊，令他們在晚上未必能充足休息。他又指當地衞生情況比較惡劣，行動時須佩戴N95口罩，令體能消耗更大。

赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港，不少隊員家人到機場接機。（資料圖片/廖雁雄攝）

梁志宏就認為最具挑戰的，是遇到餘震。若救援隊在坍塌的地點搜救時，遇到餘震便會相當危險，但他們在訓練時已有應對措施，包括配備監察儀、測試樓宇傾斜程度，並在搜救前預先評估進入及撤離路線。他透露消防處正準備國際中型救援隊資格認證，亦已將部分工具及物資存放在啟德消防局工具倉，如需出動便可更快地運到機場。

面對餘震救援危險增 預先評估撤離路線

提到遇上餘震，蔣天朗記起當時正與搜救犬休息，受動物天性驅使，搜救犬在餘震發生時一直保持警戒，但因為長期與領犬員配合，所以情緒很快就受到平伏。而搜救犬即使正在進行搜救工作，亦可立即召回。