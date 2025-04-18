李家超宴請緬甸地震救援隊　讚彰顯香港專業大愛精神

行政長官李家超在禮賓府宴請前往緬甸救災的特區救援隊午宴，感謝救援隊全體隊員無私貢獻，將香港的專業與大愛精神表露無露。李家超也感謝救援隊的家人在背後默默支持和體諒。



李家超在社交網頁表示，他於昨日（4月17）在禮賓府宴請救援隊人員。他形容，救援隊由從香港趕赴緬甸的瞬間，就已經把香港精神帶在身上，到達餘震不斷的災區後到過57個搜救點，成功救出被困超過125小時的倖存者，亦為災民提供義診服務。救援行動一步一腳印，彰顯香港公職人員的專業精神，永不言棄、綻放光彩、創造奇蹟。

李家超感謝救援隊家人在背後默默支持。（李家超facebook影片截圖)

緬甸在3月28日發生7.9級大地震，造成3600人死亡，近2000萬人受災。特區政府在3月29日派出51人救援隊前往重災區曼德勒參與搜救。救援隊成員包括40名消防處人員以及保安局、入境處、醫院管理局人員。 救援隊完成搜救任務後，在4月9日與其他中國救援隊伍一起回國。

救援隊人員分享經歷。（李家超facebook影片截圖)

救援隊人員分享經歷。（李家超facebook影片截圖)

救援隊人員分享經歷。（李家超facebook影片截圖)

李家超稱，國家救援隊與特區救援隊繼2023年土耳其地震後，再次履行國際人道主義精神和在應對天災危機的大國擔當，相信香港各相關部門會繼續與國家相關部委加強交流，總結今次救援行動的經驗，完善各種機制及方案，持續強化特區政府的應急救援能力和水平。

赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港。（廖雁雄攝）

赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港。（廖雁雄攝）