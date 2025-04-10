緬甸地震｜救援隊歸來　指揮官：經歷4次餘震　高溫致體力消耗大

香港救援隊完成緬甸地震災區搜救任務，周三（9日）先飛抵北京國際機場進行回國儀式，及至晚上10時返抵香港，政府在機場為隊員舉行迎接儀式。特區救援隊指揮官趙汝珏憶述，救援隊共經歷四次餘震，而且當地氣溫炎熱，白天氣溫達40度，令到成員體力消耗非常嚴重；又透露部分隊員曾感到勞累或出現缺水等情況，但休息過後身體無恙。他感謝各部門協助採購物資，協助救援隊成員。



消防處搜救犬隊領犬員蔣天朗指，救援期間十分想念家人，今次平安回來十分開心，因為可以見到未滿1歲的兒子。「我個仔仲係好細個，10日冇見我已經覺得佢大個咗，我都驚佢會唔記得我。」蔣太亦表示一直感到很擔心，「每一日都唔知佢幾時返嚟」，直至今日見到丈夫平安回來，她表示感到十分開心。



赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港。政府在機場舉行迎接儀式，歡迎他們歸來。（廖雁雄攝）

香港救援隊完成緬甸地震災區搜救任務，今午（9日）先飛抵北京國際機場進行回國儀式，及至晚上10時返抵香港。（廖雁雄攝）

赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港，不少隊員家人到機場接機。（廖雁雄攝）

赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港，不少隊員家人到機場接機。（廖雁雄攝）

赴緬甸進行救援的中國救援隊、中國國際救援隊、香港救援隊周三完成國際救援任務，下午飛抵北京國際機場進行回國儀式，政務司司長陳國基亦赴京迎接。這次有消防處、保安局、入境處及醫院管理局成員前往緬甸救援。

香港救援隊於晚上10時到港，政府在香港國際機場為隊員舉行迎接儀式，行政長官李家超、政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強等人出席。

赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港，不少隊員家人到機場接機。（廖雁雄攝）

指揮官：汲取土耳其救援經驗後 今次配備衛星通訊電話

香港救援隊指揮官趙汝珏表示，緬甸發生地震後，消防處隨即聯絡保安局及其他相關部門進行前期工作，於15分鐘內獲得41個消防處人員名單，以及在10小時內準備51人的救援隊。消防處亦安排物流公司運送9噸物資，以及為救援隊成員進行疫苗注射和身體檢查。

他表示，救援隊是第六支抵達當地的救援隊伍，他們前往災情較嚴重的災區曼德勒，並匯合中國救援隊了解當地情況。他說，當地道路受嚴重破壞，大量樓房倒塌或傾斜，有居民要露宿街頭。當地電力及網絡易受破壞，通訊不穩定，不過汲取土耳其救援經驗後，今次救援隊配備衛星通訊電話，增強基地之間的溝通能力。

特區救援隊與中國救援隊在曼德勒進行聯合搜救行動成功救出一名生還者，合力將其救出，並協助將傷者移離現場送上救護車。 （香港消防處Facebook）

倒塌物有石棉外露 救援隊成員炎熱下戴口罩更辛苦

被問及搜救困難，趙汝珏表示，救援隊共經歷四次餘震，而且當地氣溫炎熱，白天氣溫達40度，即使晚上氣溫也高達30度，令到成員體力消耗非常嚴重。他又提及，部分倒塌物有石棉外露情況，故救援隊成員要在炎熱下戴上口罩，困難可想而知。他說今次救援隊帶備製冰機等物資，協助隊員降溫。

他提及當地登革熱流行，救援隊也沒預計蚊患會如此嚴重。他感謝各部門協助採購蚊帳，減少成員受滋擾的情況。他透露部分隊員感到勞累或出現缺水等情況，但休息過後身體無恙。

在倒塌酒店救出一名男傷者 現在已出院

他表示，今次救援隊共出動468人次救援，當中5次與中國救援隊伍合作完成。他憶述成員在一間倒塌的酒店，透過生命探測器發現生還者跡象，隨即增派隊員救援，由於地下至2樓完全倒塌，救援隊人員需利用梯爬入3樓搜救，其後又用爆破器搜救，最終成功救出一名52歲緬甸籍男傷者，將他送往醫院救治，他現在已出院。

保安局局長鄧炳強4月2日在社交平台稱，剛剛收到特區救援隊帶來好消息，於曼德勒65街一間酒店瓦礫中救出生還者。（鄧炳強Facebook）

41名消防人員自動請纓：只問幾點出發，從來無問去唔去

趙汝珏表示，今次採取快速搜救隊模式，減少人數搜索，在進一步搜救時才派出更多隊員，保留隊員體力。

他代表全體隊員感謝各部門及家屬，現時全團平安歸來。他表示相比土耳其的救援經驗，今次動員速度更快，迅速徵集41名消防人員，他感謝隊員沒有抱怨，「佢哋只係問幾點出發，從來無問去唔去」。他祝願緬甸人民振作起來，早日完成災區重建工作。

消防處搜救犬隊領犬員蔣天朗指，今次搜救面對炎熱天氣挑戰，搜救犬比人類更加辛苦和容易中暑，但搜救犬Twix仍然盡力完成任務，故很欣賞牠的表現。（廖雁雄攝）

領犬員：搜救犬比人類更加辛苦和容易中暑

消防處搜救犬隊領犬員蔣天朗指，今次搜救面對炎熱天氣挑戰，搜救犬比人類更加辛苦和容易中暑，但搜救犬Twix仍然盡力完成任務，故很欣賞牠的表現。

蔣又指，救援期間十分想念家人，今次平安回來十分開心，因為可以見到未滿1歲的兒子。「我個仔仲係好細個，10日冇見我已經覺得佢大個咗，我都驚佢會唔記得我。」

蔣太說，得知丈夫需參與今次救援工作後感到很擔心，因為知道當地仍有餘震，治安亦較差，指「每一日都唔知佢幾時返嚟。」蔣太指，由於當地通訊受阻，救援期間僅能透過一早一晚的訊息了解蔣的狀況。見到丈夫平安回來，她感到十分開心。

蔣天朗指，炎熱天氣下搜救犬Twix比人類更容易中暑，但仍盡力完成任務。（廖雁雄攝）

赴緬甸進行地震救援的香港救援隊完成任務，4月9日晚上回到香港。政府在機場舉行迎接儀式，有等候接機的成員家人帶了紙牌來，歡迎參與的搜救犬Twix及Umi回港。（廖雁雄攝）

保安局政府保安事務主任黃國基憶述，出發前保安局希望在短時間内將搜救隊送到當地，但由於許多航班受地震影響，保安局最終果斷安排包機將救援隊送往緬甸，令救援隊成為其中一支最快抵達的救援隊伍。保安局亦啟動緊急事故監察支援中心，24小時支援前線隊伍，實時收集不同單位資訊，協助搜救。