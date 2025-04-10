緬甸地震｜救援隊歸來 指揮官：經歷4次餘震 高溫致體力消耗大
香港救援隊完成緬甸地震災區搜救任務，周三（9日）先飛抵北京國際機場進行回國儀式，及至晚上10時返抵香港，政府在機場為隊員舉行迎接儀式。特區救援隊指揮官趙汝珏憶述，救援隊共經歷四次餘震，而且當地氣溫炎熱，白天氣溫達40度，令到成員體力消耗非常嚴重；又透露部分隊員曾感到勞累或出現缺水等情況，但休息過後身體無恙。他感謝各部門協助採購物資，協助救援隊成員。
消防處搜救犬隊領犬員蔣天朗指，救援期間十分想念家人，今次平安回來十分開心，因為可以見到未滿1歲的兒子。「我個仔仲係好細個，10日冇見我已經覺得佢大個咗，我都驚佢會唔記得我。」蔣太亦表示一直感到很擔心，「每一日都唔知佢幾時返嚟」，直至今日見到丈夫平安回來，她表示感到十分開心。
赴緬甸進行救援的中國救援隊、中國國際救援隊、香港救援隊周三完成國際救援任務，下午飛抵北京國際機場進行回國儀式，政務司司長陳國基亦赴京迎接。這次有消防處、保安局、入境處及醫院管理局成員前往緬甸救援。
香港救援隊於晚上10時到港，政府在香港國際機場為隊員舉行迎接儀式，行政長官李家超、政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強等人出席。
指揮官：汲取土耳其救援經驗後 今次配備衛星通訊電話
香港救援隊指揮官趙汝珏表示，緬甸發生地震後，消防處隨即聯絡保安局及其他相關部門進行前期工作，於15分鐘內獲得41個消防處人員名單，以及在10小時內準備51人的救援隊。消防處亦安排物流公司運送9噸物資，以及為救援隊成員進行疫苗注射和身體檢查。
他表示，救援隊是第六支抵達當地的救援隊伍，他們前往災情較嚴重的災區曼德勒，並匯合中國救援隊了解當地情況。他說，當地道路受嚴重破壞，大量樓房倒塌或傾斜，有居民要露宿街頭。當地電力及網絡易受破壞，通訊不穩定，不過汲取土耳其救援經驗後，今次救援隊配備衛星通訊電話，增強基地之間的溝通能力。
倒塌物有石棉外露 救援隊成員炎熱下戴口罩更辛苦
被問及搜救困難，趙汝珏表示，救援隊共經歷四次餘震，而且當地氣溫炎熱，白天氣溫達40度，即使晚上氣溫也高達30度，令到成員體力消耗非常嚴重。他又提及，部分倒塌物有石棉外露情況，故救援隊成員要在炎熱下戴上口罩，困難可想而知。他說今次救援隊帶備製冰機等物資，協助隊員降溫。
他提及當地登革熱流行，救援隊也沒預計蚊患會如此嚴重。他感謝各部門協助採購蚊帳，減少成員受滋擾的情況。他透露部分隊員感到勞累或出現缺水等情況，但休息過後身體無恙。
在倒塌酒店救出一名男傷者 現在已出院
他表示，今次救援隊共出動468人次救援，當中5次與中國救援隊伍合作完成。他憶述成員在一間倒塌的酒店，透過生命探測器發現生還者跡象，隨即增派隊員救援，由於地下至2樓完全倒塌，救援隊人員需利用梯爬入3樓搜救，其後又用爆破器搜救，最終成功救出一名52歲緬甸籍男傷者，將他送往醫院救治，他現在已出院。
41名消防人員自動請纓：只問幾點出發，從來無問去唔去
趙汝珏表示，今次採取快速搜救隊模式，減少人數搜索，在進一步搜救時才派出更多隊員，保留隊員體力。
他代表全體隊員感謝各部門及家屬，現時全團平安歸來。他表示相比土耳其的救援經驗，今次動員速度更快，迅速徵集41名消防人員，他感謝隊員沒有抱怨，「佢哋只係問幾點出發，從來無問去唔去」。他祝願緬甸人民振作起來，早日完成災區重建工作。
領犬員：搜救犬比人類更加辛苦和容易中暑
消防處搜救犬隊領犬員蔣天朗指，今次搜救面對炎熱天氣挑戰，搜救犬比人類更加辛苦和容易中暑，但搜救犬Twix仍然盡力完成任務，故很欣賞牠的表現。
蔣又指，救援期間十分想念家人，今次平安回來十分開心，因為可以見到未滿1歲的兒子。「我個仔仲係好細個，10日冇見我已經覺得佢大個咗，我都驚佢會唔記得我。」
蔣太說，得知丈夫需參與今次救援工作後感到很擔心，因為知道當地仍有餘震，治安亦較差，指「每一日都唔知佢幾時返嚟。」蔣太指，由於當地通訊受阻，救援期間僅能透過一早一晚的訊息了解蔣的狀況。見到丈夫平安回來，她感到十分開心。
保安局政府保安事務主任黃國基憶述，出發前保安局希望在短時間内將搜救隊送到當地，但由於許多航班受地震影響，保安局最終果斷安排包機將救援隊送往緬甸，令救援隊成為其中一支最快抵達的救援隊伍。保安局亦啟動緊急事故監察支援中心，24小時支援前線隊伍，實時收集不同單位資訊，協助搜救。