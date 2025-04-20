外遊港人陸續返港　運輸署料今明兩日多人過關　籲提早規劃行程

【復活節／北上消費／北上深圳／北上旅遊／留港消費】復活節假期出現「港人大遷徙」場面，由復活節長假期前夕周四（17日）至昨日，一連三日累計有184萬人次香港居民出境，當中近140萬人經陸路口岸到內地。運輸署預計，今日（20日）較後時間及明日（21日）將有較多旅客使用各陸路管制站回港，已指示公共運輸服務營辦商加強服務應付乘客需求。運輸署呼籲旅客，提早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。



2025年4月18日，復活節假期首日，西九龍高鐵站有不少港人拖行李箱北上。（黃寶瑩攝）

4月18日復活節長假首日，大批市民經機場出境。（黃浩謙攝)

4月18日下午約5時，深圳皇庭廣場內的北上港人明顯增多。（林幸泉攝）

運輸署指，預計今日較後時間及明日將有較多跨境旅客使用各陸路管制站回港，預計在返港高峰時間的公共運輸需求會較高，乘客候車時間亦會較長，署方已指示公共運輸服務營辦商加強服務應付乘客需求。

署方又預料，經港珠澳大橋往返內地或澳門的跨境私家車亦會顯著增加，呼籲有關旅客預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。