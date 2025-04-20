外遊港人陸續返港 運輸署料今明兩日多人過關 籲提早規劃行程
撰文：林遠航
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【復活節／北上消費／北上深圳／北上旅遊／留港消費】復活節假期出現「港人大遷徙」場面，由復活節長假期前夕周四（17日）至昨日，一連三日累計有184萬人次香港居民出境，當中近140萬人經陸路口岸到內地。運輸署預計，今日（20日）較後時間及明日（21日）將有較多旅客使用各陸路管制站回港，已指示公共運輸服務營辦商加強服務應付乘客需求。運輸署呼籲旅客，提早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。
運輸署指，預計今日較後時間及明日將有較多跨境旅客使用各陸路管制站回港，預計在返港高峰時間的公共運輸需求會較高，乘客候車時間亦會較長，署方已指示公共運輸服務營辦商加強服務應付乘客需求。
署方又預料，經港珠澳大橋往返內地或澳門的跨境私家車亦會顯著增加，呼籲有關旅客預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。
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