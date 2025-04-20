曾俊華復活節留港消費：關口人山人海我真係有啲怕…｜政壇諸事町

【復活節／北上消費／北上深圳／港人外遊】復活節假兩日累計百萬人次北上，按年增一成。財政司前司長曾俊華表示過往都趁復活節假去短旅行，但眼見各關口人山人海，坦言「我就真係有啲怕怕」，寧願留港消費光顧餐廳。



復活節假兩日累計百萬人次北上，按年增一成。（黃學潤攝）

一連四日復活節長假期上周五（18日）開始，首日有約72.4萬港人出境，較去年同期增3.36%。假期前夕、周四（17日）已有約60.5萬市民出境，兩日合共約133萬人次離港，同時只有57.3萬港人人次入境，即「淨流失」港人達75.6萬。港人北上潮依然，當中有55.6萬港人次經各陸路口岸北上，連同假期前夕的45.1萬北上人次，即累計有約100萬人返內地度假，較去年同期增約一成。

曾俊華。（曾俊華FB）

曾俊華在Facebook表示相信很多朋友正享受一連四日的復活節假期，稱由於這節日並非內地假期，所以過去都喜歡趁機與子女去短旅行，惟現在子女長大，加上看新聞見到兩天各有數十萬人出境，決定留港。

見到各個關口都人山人海，我就真係有啲怕怕，所以寧願留喺香港，睇下書，煲下劇，幫襯吓啲餐廳。 財政司前司長曾俊華

曾俊華在Netflix看了一套改編自諾貝爾文學獎得主Gabriel García Márquez 同名小說的劇集《百年孤寂》，形容自己頗喜歡這本深入談人性的書，想看看多年來一直沒人敢拍的內容，這次究竟能否帶出原著的神髓，看後覺得不錯，推介香港朋友觀看。

曾俊華分享日前到香港大學文理學士綠袍職業圓桌會議，與學生分享經驗和看法。（曾俊華FB）

曾俊華分享日前到香港大學文理學士綠袍職業圓桌會議，與學生分享經驗和看法，亦聆聽他們對未來的期望及憂慮，憶起當天有學生問他喜歡聘請甚麼類型的人，以及愛與甚麼類型的人工作。

我呢，唔特別渴望同啲叻到飛天嘅人合作，有可能我都見過唔少呢一類人，同時由我讀書到職場生涯呢幾十年，真係見過太多呢類人，所以我更加喜歡有愛心、仁慈，同時有好奇心，鍾意學新嘢，追求新知識嘅人工作。 財政司前司長曾俊華

曾俊華說嬰兒潮出生的這代人不能夠一份工做到老，學校學習到的知識肯定不夠用一世，很多工種職位將來會被科技取代而消失，如果沒不斷學習，難以在未來的世界生存。他引述有調查指青年平均每兩年轉一次工，即一生人隨時會做廿多份工，如果沒追求新知識的心，人生路很難走。