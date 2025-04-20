復活節｜觀塘APM人流遜平常周末　市集檔主：商場人多但生意一般

【復活節／北上消費／北上深圳／北上旅遊／留港消費】每逢復活節等節日，各大商場往往都會佈置一番，吸引人流。但情況近年似乎有所改變，本港多個大型商場今年都沒有為復活節「大搞」，其中在觀塘APM商場，雖然有大型裝置，但與復活節未有關連，場內少有與復活節有關的活動，是在假日期間舉辦的露天市場，以及供小朋友畫復活蛋的攤位。



APM商場雖有不少人，但大部分通道仍算暢通。（林遠航攝）

APM商場雖有不少人，但大部分通道仍算暢通。（林遠航攝）

APM商場雖有不少人，但與平常周末相比，但大部分通道仍算暢通。（林遠航攝）

位於觀塘的主流商場APM，每逢周末都是人流熱點，不過本周末疑因港人外遊，有所減少。今日下午約3時，觀塘道轉入APM停車場的位置未見車龍，停車場入口的顯示屏顯示，尚有40多個私家車車位。

至於人流，商場雖有不少人，但與平常周末相比，大部分通道仍算暢通，最受歡迎的是連鎖日式家品店、卡通擺設店、飲品店；其他例如服飾店、香水店等，大部分都只得店員，未見顧客身影。

商場無為復活節特意裝飾，現時擺放的「春日主題藝術裝置」目測佔地僅中庭約三分一。（林遠航攝）

商場無為復活節特意裝飾，現時擺放的「春日主題藝術裝置」目測佔地僅中庭約三分一。（林遠航攝）

間中有人與商場的藝術裝置打卡。（林遠航攝）

間中有人與商場的藝術裝置打卡。（林遠航攝）

無復活節裝飾 藝術裝置僅以「春日」為主題

商場無為復活節特意裝飾，現時擺放的「春日主題藝術裝置」是韓國插畫角色Mr. Donothing，有四個打卡位，目測佔地僅中庭約三分一，由本月起擺放至6月初。由於商場今日有歌手駐唱，不時有人圍觀，但留意到裝置的人並不多，間中才有人打卡。

商場在復活節期間，於2樓戶外平台舉辦市集。（林遠航攝）

商場在復活節期間，舉辦復活彩蛋工作坊。（林遠航攝）

復活彩蛋工作坊成唯一復活節活動

商場在復活節期間，於2樓戶外平台舉辦市集，活動亦僅以「春日」、「人寵」為主題，唯一與復活節有關的活動，是復活彩蛋工作坊，每日有四節，記者到場時的一節，有四至五位小朋友參與。

APM商場的露天市集人流不多。（林遠航攝）

售賣自家設計3D打印裝飾的檔主劉小姐表示，生意「一般般」，坦言雖然APM人多，但似乎不少人不知道有市集。（林遠航攝）

市集檔主：商場人多但未帶旺人流

場內另設十多個攤位，售賣寵物食品、酒類、裝置等。到場的人並不多，記者觀察超過十分鐘，未見有檔口做成生意。

售賣自家設計3D打印裝飾的檔主劉小姐表示，生意「一般般」，坦言雖然APM人多，但似乎不少人不知道有市集，又提到市集首日（18日）由於商場有貓狗才藝表演活動，當日人流不錯，但之後兩日人流大跌，生意跌最少一半。不過幸好商場免租，因此她透露生意「還好」。

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