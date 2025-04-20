消失的復活節｜多個商場節日裝飾「零蛋」　找復活蛋要到荃灣呢度

今年復活節來到尾聲，市民有無發現今年在各大商場，想找個復活節裝飾打卡極不容易？由2023年疫後通關後，趁復活節出遊的港人一年比一年多，嚴重打擊香港零售及飲食業市道。



《香港01》記者今日（20日)到過多個商場，包括葵芳新都會廣場、觀塘APM、沙田新城市廣場、又一城、海港城等，均找不到復活節裝飾，多數只是設有復活節購物或泊車優惠。有市民也說，今年本港各商場少了復活節裝飾，「香港係少咗人流嘅，個個都北上玩吖嘛。」



不過，記者在荃灣如心廣場一期，發現罕有地仍辦與復活節直接相關宣傳活動，有大型蛋裝飾可供小朋友推及打卡；而觀塘APM二樓戶外平台的市集，唯一與復活節有關的活動，是復活彩蛋工作坊，每日有四節。



葵芳新都會廣場的中庭擺放了賣模型的攤位。（洪戩昊攝）

葵芳新都會廣場沒有擺放節日裝飾。（洪戩昊攝）

荃灣廣場的中庭擺放了賣食物的攤位。（洪戩昊攝）

至今日下午累計214萬人次港人出境

由上星期四（17日）復活節長假前夕至昨日（19日），單計港人累計有184萬人次出境往內地及其他國家旅遊，比去年同期多約一成；扣除99萬入境人次，至昨日有85萬人次未回港。

今日（20日）截至下午4時，再有30萬人次港人出境，而回港則有15萬人次。即連日來合共有214萬人次出境，約100萬人次未回港。

葵芳新都會廣場中庭設賣模型攤位 荃灣廣場擺放食物檔

以往不少大型商場均會為復活節作節日裝飾，吸引訪客到場打卡及消費，但此情此景卻在今年不復存在，今年復活節氣氛超淡。據業界人士指出，每逢大時大節都有大批港人出境，在商場搞活動吸客作用不大，故此愈來愈多商場已減少在節日投放資源擺裝飾和搞應節活動。

葵芳新都會廣場中庭今年擺放了賣模型攤位，荃灣廣場則擺放了賣食物的攤位，兩個商場也沒有擺放任何節日裝飾。記者在上周六（19日）到過海港城，同樣沒有任何復活節裝飾。

沙田新城市廣場同樣沒有設置復活節裝飾，4月20日中庭位置舉辦「2025香港閱讀+」的相關活動。（董素琛攝）

沙田新城市廣場同樣沒有設置復活節裝飾，4月20日中庭位置舉辦「2025香港閱讀+」的相關活動。（董素琛攝）

新城市廣場中庭辦閱讀活動 場內無復活節裝飾

沙田新城市廣場同樣沒有設置復活節裝飾，中庭位置今日舉辦「2025香港閱讀+」的相關活動，內地作家劉同到場辦分享會，吸引大量訪客到場觀看。現場所見，新城市廣場各樓層均人來人往，亦有不少人在商場座位坐下休息。

九龍塘又一城沒有復活節裝飾，4月20日所見，中庭位置取而代之的是美國藝術家創作Memes角色「Chill Guy」的期間限定商店。（董素琛攝）

九龍塘又一城在4月20日所見，都沒有復活節裝飾。（董素琛攝）

又一城無復活節裝飾 中庭設期間限定商店

九龍塘又一城也沒有復活節裝飾，中庭位置擺放了美國藝術家創作Memes角色「Chill Guy」的期間限定商店，店內出售相關角色T Shirt等產品，店舖門外設有打卡位，吸引不少訪客路過時拍照打卡。現場所見，又一城各樓層的人流不多，最多人停留的位置為溜冰場圍欄。

觀塘APM商場無為復活節特意裝飾，現時擺放的「春日主題藝術裝置」目測佔地僅中庭約三分一，間中有人與商場的藝術裝置打卡。（林遠航攝）

商場在復活節期間，舉辦復活彩蛋工作坊。（林遠航攝）

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觀塘APM設藝術裝置無復活節元素 市集設復活彩蛋工作坊

觀塘APM商場雖然有大型裝置，現時擺放的「春日主題藝術裝置」，與復活節未有關連，目測佔地僅中庭約三分一。商場2樓戶外平台舉辦市集，活動亦僅以「春日」、「人寵」為主題，唯一與復活節有關的活動，是復活彩蛋工作坊，每日有四節，記者到場時的一節，有四至五位小朋友參與。

荃灣如心廣場與雞蛋品牌「新紀元卵」合作，於中庭設置了一個名為「玩轉復活卵」的攤位。（洪戩昊攝）

荃灣如心廣場一期有「玩轉復活卵」擺設 可供小朋友玩推蛋

要感受復活節氣氛，可以到荃灣如心廣場一期。商場則與雞蛋品牌「新紀元卵」合作，於中庭設置了一個名為「玩轉復活卵」的擺設，有四個蛋型裝飾放在一個大型雞蛋盒內，這些「復活蛋」可以拿出來打卡，記者在場所見，有小女孩在玩推蛋。

荃灣如心廣場與雞蛋品牌「新紀元卵」合作，於中庭設置了一個名為「玩轉復活卵」的攤位，有小女孩在玩推蛋。（洪戩昊攝）

荃灣如心廣場與雞蛋品牌「新紀元卵」合作，於中庭設置了一個名為「玩轉復活卵」的攤位，有電子玩樂裝置。（洪戩昊攝）

李先生有發覺今年本港各商場少了復活節裝飾。（洪戩昊攝）

家長：今年本港各商場少了復活節裝飾

市民李先生因假期太短而沒有打算外遊，今日特地帶同小朋友到商場遊玩及購物，預計會花費約1,000元，他有發覺今年本港各商場少了復活節裝飾。至於會否影響節日氣氛，他說：「睇人流㗎啫。香港係少咗人流嘅，個個都北上玩吖嘛。」

張女士帶同女兒到現場遊玩，女兒指去年有更多節日裝置。（洪戩昊攝）

張女士亦帶同女兒到現場遊玩。被問及有否覺得節日裝飾少了，張女士表示「唔覺」，但女兒卻不認同，直指去年有更多節日裝置，例如掃描二維碼可參與線上活動等，今年則沒有。因為日本等地有地震傳聞，她們選擇了留港渡假，認為會較安全。