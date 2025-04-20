復活節回港人潮．有相｜暫44萬港人回港 港珠澳大橋金巴等45分鐘
撰文：林遠航
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復活節長假期踏入尾聲，繼續有港人提早返港。入境處表示，截至晚上九時，共有44.2萬市民回港，其中38萬經各陸路口岸。在港珠澳大橋珠海口岸，有讀者向《香港01》表示，現時有數百人正在輪候回港的金巴，又表示要排隊45分鐘才能上車，期間「好耐好耐」才有一班車，直斥金巴安排不周。
據入境處數字，截至晚上九時，共有44.2萬市民經各口岸進入香港，其中，最多人經羅湖，共8.5萬人次，其次是落馬洲支絡綫，有近7.5萬，經深圳灣亦有逾7.3萬人次。撇除機場、港澳碼頭、中國客運碼頭，則各陸路口岸共有38萬港人入境香港。
等金巴回港市民：好耐好耐才一架金巴到達
有現時身處港珠澳大橋珠海口岸的讀者向《香港01》表示，現時有數百人正在輪候金巴，稱「已經喺度等咗半個鐘了」、「好耐好耐才一架金巴到達」，又指人龍已由巴士站倒灌至售票處，「大家都講緊唔知幾點先返到屋企」。他怒斥金巴安排失當，「金巴係咪要聽日最高峰期先調動人手呢」？
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