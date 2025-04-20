復活節｜截至下午4時25萬人入境　港珠澳大橋珠海口岸現回港車龍

復活節長假期今日（23日）踏入第三日，即將迎來回港潮，開始有北上及向西出遊港人提早回港。



入境處資料顯示，今日（20日）截至下午4時，總入境人次約為25.5萬，港人佔約15.3萬。港珠澳大橋珠海口岸往香港方向，下午4時多起，出現車龍。據內地官方預計，今午3時口岸踏入車輪出境（往香港及澳門）高峰，而據實時圖片，往香港方向車龍已長逾150米。



港珠澳大橋近珠海口岸往港澳方向，下午起出現車龍。（港車北上分享群Facebook）

港珠澳大橋近珠海口岸往港澳方向，下午起出現車龍。（港車北上分享群Facebook）

港珠澳大橋近香港口岸往港澳方向。（港車北上分享群Facebook）

今日暫有15.3萬港人回港

據入境處資料，今日截至下午4時，入境處錄得逾36.4萬人次出境。入境人次則約為25.5萬，港人佔約15.3萬，其中最多港人經羅湖口岸回港，有約2.8萬，經機場、港珠澳大橋口岸、落馬洲支線管制站，則分別有2.3萬、2.2萬及2.1萬。

另外有近36萬人次出境，當中30萬人次為香港居民。

據港珠澳大橋珠海口岸官方網站，4月20日晚上7時許正值車輛出境往港澳高峰。(口岸官方網站圖片）

據港珠澳大橋珠海口岸官方網站，4月20日晚上7時許正值車輛出境往港澳高峰。(口岸官方網站圖片）

據港珠澳大橋珠海口岸官方網站，4月20日晚上7時許正值車輛出境往港澳高峰。(口岸官方網站圖片）

據港珠澳大橋珠海口岸官方網站，4月20日晚上7時許正值車輛出境往港澳高峰。(口岸官方網站圖片）

司機指珠海口岸方面已開放貨車通道

在Facebook群組「港車北上分享群」，有司機上載港珠澳大橋近珠海口岸的照片，顯示往港澳方向已有車龍，並稱過關需要等十多分鐘。亦有司機表示，珠海口岸方面已開放貨車通道，疏導車流。另外，進入香港口岸亦同樣有車龍。

據港珠澳大橋珠海口岸官方網站，當前正值出境高峰，官方呼籲旅客如有需要可前往口岸天地B區商場用膳休想。而據網站實時圖片，截至晚上7時多，往珠海口岸香港方向車龍已長逾150米，部分行車道車龍延伸至近300米。

本港運輸署則預計，今日較後時間及明日將有較多旅客使用各陸路管制站回港，又呼籲旅客提早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。