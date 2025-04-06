清明長假．回港潮｜高鐵西九龍站人頭湧湧　市民：全車滿晒人

清明節連同周末3日連假今（6日）結束，不少離港市民下午趕回港。傍晚約6時30分，在高鐵西九龍站現場所見，抵港閘口附近人頭湧湧。



有市民趁三日短假期與朋友到廣州旅遊，對行程感覺良好。，他於傍晚時分抵達高鐵西九龍站，稱從廣州東站乘高鐵「已經滿晒人」，到港後入境通關的過程需約10分鐘，認為較預計快。



傍晚約6時30分高鐵西九龍站抵港閘口附近人頭湧湧。。（董素琛攝）

三日連假今日結束，入境處早前預計今日為入境高峰。截至下午4時，有27.7萬人經各口岸入境，最多人選擇經羅湖口岸入境，有超過5萬人。

傍晚約6時30分，高鐵西九龍站有不少北上旅遊或祭祖的市民，趕在假期最後一日回港，抵港閘口運作大致暢順。

北上廣州旅遊市民：只要有3日或以上假期便會考慮到內地

市民郭先生趁清明節三日短假，與朋友到廣州旅遊。他說此行到過廣州塔等景點參觀，與朋友二人合共花費約4,000元。他表示，只要有三日或以上假期便會考慮到內地旅遊，「因為成日喺香港，所以想去其他地方玩」，又認為內地食物的價格較便宜，以一餐飯的價格來計算，二人的花費較香港便宜約100元。

郭先生對整個行程的感覺良好，但因擔心晚上會有較多人過關，故提早回港。郭先生在傍晚時分抵達高鐵西九龍站，稱從廣州東站乘搭到此處的高鐵「已經滿晒人」。他說整個通關過程約需10分鐘，認為較預其中快。

郭先生趁清明節三日短假，與朋友到廣州旅遊，到過廣州塔等景點參觀。（董素琛攝）

一家三口廣州3日花費$1000 夠在港三日使費

同樣趁假期到內地旅遊的張先生於上周五(４日）清明節離港，也是到廣州旅遊三天。他說與家人到過廣州塔等景點，又順道探親。他說此行居於親戚家中，三人花費合共1,000元，「都OK嘅，都包咗三餐。」被問及物價與香港的分別，他笑說：「香港就1000蚊一日囉！」

張先生說，每個月大概會與家人到內地旅遊兩次，認為內地有較多地方可讓小朋友「走來走去」、「多啲地方跑」。

他與家人在傍晚抵達高鐵西九龍站，稱過關時間約需10分鐘。他又認為羅湖及福田口岸過關需時更久，故特意選擇在高鐵西九龍站過境回港。

李先生與家人於傍晚時分抵達高鐵西九龍站，稱要花約15分鐘方能成功過關。（董素琛攝）

亦有市民回鄉回鄉祭祖。李先生與家人於上周五離港，到位於肇慶的家鄉祭祖，除此以外沒有其他行程，四人消費只有約數百元。他續說，於平日亦會到內地旅遊，沒有固定頻率，認為當地服務質素與香港無異，但消費較便宜，且食物質素較香港好，「大陸啲嘢好食啲，各樣都好食啲。」

李先生稱，與家人於傍晚時分抵達高鐵西九龍站，花約15分鐘方能成功過關。