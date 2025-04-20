復活節回港人潮．即時相片｜晚上蓮塘打蛇餅 深圳灣巴士站逼滿人
撰文：林遠航
出版：更新：
復活節長假來到尾聲，由上周四（17日）長假期前夕起計至今午（20日）4時，三日半內共有214萬人次的港人離境，其中166萬人人次屬北上。
不少港人今午起提早回港，下午港珠澳已有車龍，至到晚上，據社交媒體網民上載照片，多個陸路口岸都出現人潮。其中在蓮塘口岸，進入關口前已打「蛇餅」；在深圳灣口岸，直通巴巴士站亦逼滿候車市民。另外，在港珠澳大橋珠海口岸外的行車路，往香港方向已有半公里車龍。
綜合網上群組消息，各關口晩上都出現回港人潮。其中大約9時多，在蓮塘口岸，關口大樓外已有人流管制，現場有多個鐵馬築起蛇餅，鐵馬之間只見人潮。不過，有市民表示，只花十多分鐘便可排到樓上的過關大堂，「十幾分鐘排到上去又算幾快！」
過關後情況相若，在深圳灣口岸，往香港各區的直通巴巴士站，亦人山人海，迫滿候車人潮，有警員在現場維持秩序。
另外，下午已出現過百米車龍的港珠澳大橋珠海口岸，根據口岸網站現時口岸處於「極度高峰」，往香港方向的行車路，車龍已達五百米，候檢時長逾40分鐘。
復活節｜截至下午4時25萬人入境 港珠澳大橋珠海口岸現回港車龍消失的復活節｜多個商場節日裝飾「零蛋」 找復活蛋要到荃灣呢度復活節｜觀塘APM人流遜平常周末 市集檔主：商場人多但生意一般復活節｜黃家和：184萬港人外遊幾嚇人 料餐飲生意跌3成復活節｜廣東道的士站逾20分鐘無客 的士司機：每日僅數百元生意復活節｜尖沙咀人流減 多間食肆未滿座 賣紀念品網紅店逆市旺場