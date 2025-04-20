復活節｜長假期首日72萬港人出境　與3口岸離港人次同創疫後紀錄

港人外遊情況持續，再創疫後紀錄。根據入境處數字，上周五（18日）復活節長假期首日有約72.4萬港人出境，數字除了較去年同期增3.36%，同時已打破疫情後紀錄。其中，北上港人至少達55萬人次，若計及所有遊客，則經深圳灣、福田、高鐵西九龍站口岸離港的人次，同樣創下疫情後最高紀錄。



由上周四長假期前夕起計至今午4時，港人「淨流失」達100萬人。



4月18日復活節假期首日，西九龍高鐵站有不少港人拖行李箱北上，創了疫後單日紀錄。（黃寶瑩攝）

4月18日復活節假期首日，西九龍高鐵站有不少港人拖行李箱北上，創了疫後單日紀錄。（黃寶瑩攝）

4月18日復活節假期首日，西九龍高鐵站有不少港人拖行李箱北上，創了疫後單日紀錄。（黃寶瑩攝）

深圳灣、福田、高鐵西九龍站口岸出境人次破疫後紀錄

根據入境處數字，上周五復活節長假期首日，各口岸共錄得近125萬出境人次，其中898,342為出境人次，港人佔724,316人次。若扣除港珠澳大橋、機場等口岸，則最少有55.6萬人次的港人經水路及陸路北上。

+ 12

月18日復活節首日各出入境口岸的出入境總人數。

另外，計及所有遊客，經深圳灣、福田/落馬洲支線、高鐵西九龍站口岸出境的人次同樣創下疫後新高，分別達11.2萬、15.7萬、8.3萬人次。

月18日復活節首日各出入境口岸的出入境總人數

由上周四長假期前夕起計至今午四時，三日多的時間內共有214萬港人離境，其中166萬人屬北上人次。同期累計114萬港人入境，即「淨流失」100萬港人在外地未回港。