走塑一周年｜環保署至4月中收122宗投訴 21食肆警告後仍違規罰款
撰文：林子慰 李秋玲
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明日(22 日)是世界地球日，亦是本港實施管制即棄塑膠法例、即走塑一周年。環境及生態局今（21日）表示，適應期過後，截至今年4月中，環保署接獲122宗相關投訴和舉報，有21間食肆在收到警告後仍持續違規，被發定額罰款通知書，認為業界已普遍適應法例要求。
環境及生態局引述連鎖食肆表示逾8成顧客不需外賣餐具，料每年可為香港避免逾6000萬套即棄餐具棄置於堆填區。
環境局表示，環保署一直與業界緊密溝通，法例實施的首6個月適應期內，巡視了全港約4.8萬間餐飲食肆、零售店和酒店賓館，除現場講解法例要求外，並為業界提供各種支援，包括舉辦行業培訓講座、設立熱線等。
適應期後，截至今年4月中，環保署收到122宗投訴，絕大部分在跟進後已改正，僅21間食肆在收到警告後仍違規，署方發出定額罰款通知書。環境局指，相對全港超過2.6萬間食肆，可見業界已普遍適應法例要求。
局方指，最好的走塑習慣是自攜餐具，而不是用非塑膠替代品，但為了不同的應用場景，環保署亦努力拓展替代品。環保署正籌備下一階段的走塑工作，將與業界和大型餐飲集團合作，今年年中在不同餐廳營運場景進行產品測試，尋求對市民生活影響最少的替代品。
環保署已在「綠色餐具平台」列出業界和市民參考的資料，已增至逾170間餐具供應商及逾2000款非塑膠即棄餐具產品。
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