教宗方濟各逝世｜天主教香港教區深切哀悼︰不遺餘力促進世界和平

【梵蒂岡／天主教／教宗／方濟各】天主教教宗方濟各（Pope Francis）於今日（21日，梵蒂岡時間）逝世，終年88歲。天主教香港教區隨即發悼念文，天主教香港教區主教周守仁樞機代表香港教區及全體信友，表達深切哀悼及思念。弔唁及悼念禮儀安排將稍後公報。



天主教香港教區表示，教宗方濟各在任期間，不遺餘力推動跨宗教對話和促進世界和平，更決心改革教廷，當中包括由女性參與決策層等，備受教會成員尊重和愛戴。



梵蒂岡表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，終年88歲。（Reuters）

梵蒂岡表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，終年88歲。（Reuters）

天主教香港教區今日公布，天主教香港教區主教周守仁樞機，代表香港教區及全體信友，對教宗方濟息勞歸主，表達深切哀悼及思念。

天主教香港教區在堅道聖母無原罪主教座堂中央放置了教宗方濟各遺照，供教友悼念。（林遠航攝)

天主教香港教區在堅道聖母無原罪主教座堂中央放置了教宗方濟各遺照，供教友悼念。（林遠航攝)

天主教香港教區在堅道聖母無原罪主教座堂中央放置了教宗方濟各遺照，供教友悼念。（林遠航攝)

方濟各2013年3月13日當選第266任教宗 時齡76歲

天主教香港教區指，教宗本篤十六世於2013年2月辭任後，教宗方濟各於2013年3月13日，以76歲高齡，當選為羅馬天主教會第266任教宗。

天主教香港教區主教周守仁樞機。（資料圖片／盧翊銘攝）

教宗方濟各1936年出生於阿根廷，於1998年獲任命為阿根廷首都布宜諾斯艾利斯總主教，2001年獲任命為阿根廷樞機，也是首位耶穌會士教宗，以及首位來自拉丁美洲的教宗。

方濟各不遺餘力推動跨宗教對話和促進世界和平

天主教香港教區又指，教宗方濟各在任期間，曾於2023年9月訪問蒙古，讓梵中關係受到關注。他不遺餘力推動跨宗教對話和促進世界和平，更決心改革教廷，當中包括由女性參與決策層等，在任期間備受教會成員尊重和愛戴。

方濟各在天主教活動中開啟「聖門」。（Reuters）

天主教香港教區續指，教宗方濟各早前頒佈2025年禧年詔書《望德不叫人蒙羞》（Spes non confundit），在去年平安夜12月24日開啟梵蒂岡聖伯多祿大殿的聖門，以象徵開啟2025禧年。

方濟敦去年底促教友在禧年期間讓失望的人重燃希望

此外，當時教宗方濟敦促教友在禧年期間，讓失望的人重燃希望，讓每個人都成為「希望的朝聖者」。