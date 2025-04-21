教宗方濟各逝世｜天主教香港教區深切哀悼︰不遺餘力促進世界和平
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【梵蒂岡／天主教／教宗／方濟各】天主教教宗方濟各（Pope Francis）於今日（21日，梵蒂岡時間）逝世，終年88歲。天主教香港教區隨即發悼念文，天主教香港教區主教周守仁樞機代表香港教區及全體信友，表達深切哀悼及思念。弔唁及悼念禮儀安排將稍後公報。
天主教香港教區表示，教宗方濟各在任期間，不遺餘力推動跨宗教對話和促進世界和平，更決心改革教廷，當中包括由女性參與決策層等，備受教會成員尊重和愛戴。
天主教香港教區今日公布，天主教香港教區主教周守仁樞機，代表香港教區及全體信友，對教宗方濟息勞歸主，表達深切哀悼及思念。
方濟各2013年3月13日當選第266任教宗 時齡76歲
天主教香港教區指，教宗本篤十六世於2013年2月辭任後，教宗方濟各於2013年3月13日，以76歲高齡，當選為羅馬天主教會第266任教宗。
教宗方濟各1936年出生於阿根廷，於1998年獲任命為阿根廷首都布宜諾斯艾利斯總主教，2001年獲任命為阿根廷樞機，也是首位耶穌會士教宗，以及首位來自拉丁美洲的教宗。
方濟各不遺餘力推動跨宗教對話和促進世界和平
天主教香港教區又指，教宗方濟各在任期間，曾於2023年9月訪問蒙古，讓梵中關係受到關注。他不遺餘力推動跨宗教對話和促進世界和平，更決心改革教廷，當中包括由女性參與決策層等，在任期間備受教會成員尊重和愛戴。
天主教香港教區續指，教宗方濟各早前頒佈2025年禧年詔書《望德不叫人蒙羞》（Spes non confundit），在去年平安夜12月24日開啟梵蒂岡聖伯多祿大殿的聖門，以象徵開啟2025禧年。
方濟敦去年底促教友在禧年期間讓失望的人重燃希望
此外，當時教宗方濟敦促教友在禧年期間，讓失望的人重燃希望，讓每個人都成為「希望的朝聖者」。
陳日君獲教宗方濟各私人接見 形容會面美妙：感謝為港委任好主教周守仁為教宗與中國政府對話祈禱：中國教會和國家命運不可分割聖誕節｜周守仁到赤柱監獄主持聖誕彌撒 探訪病患在囚人士送祝福聖誕節｜周守仁到赤柱監獄主持聖誕彌撒 為在囚人士送上聖誕祝福天主教香港教區主教周守仁獲擢升樞機 梵蒂岡9.30辦任命儀式