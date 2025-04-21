教宗方濟各逝世｜何人繼任受關注　香港教區一人有權投票選新教宗

梵蒂岡表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）於今日（21日，梵蒂岡時間）逝世，終年88歲，由誰繼任教宗位置隨即成為焦點。



翻查資料，當教宗職務出現空缺，由樞機組成的樞機團會召開閉門會議，所有80歲或以下的樞機都有資格投票選舉下一位教宗。目前香港天主教教區共有3位仍然在世的樞機，包括榮休主教陳日君和湯漢、以及現任主教周守仁。當中僅周守仁未超過年齡限制，為唯一合資格投票的樞機。



梵蒂岡表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，終年88歲。（Reuters）

梵蒂岡表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，終年88歲。（Reuters）

2013年12月23日，圖為教宗方濟各（Pope Francis）登上《時代》雜誌封面。（《時代》雜誌網站）

2025年4月20日，教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡會見美國副總統萬斯（JD Vance）。（Reuters）

教宗由樞機組成樞機團 80歲或以下樞機都可參與

翻查資料，教宗是由樞機組成的樞機團，召開閉門會議秘密選舉產生，他們既是「選民」，也可是「參選者」。所有80歲或以下的樞機都有資格投票選舉下一位教宗。

至於教宗參選人，則必須是男性且受洗過的天主教徒。雖然沒有明文規定，但自1378年以來，歷任教宗在當選之前都曾是樞機。而參選人必須得到三分之二加一的樞機支持票，才可當選。

本港有3位樞機 僅現任主教周守仁未超齡

天主教香港教區近4任主教都得到樞機名銜，包括胡振中、陳日君、湯漢以及周守仁。其中胡振中於2002年已離世，而剩下3位樞機中，榮休主教陳日君及湯漢均已年過80歲，65歲的現任主教周守仁為唯一合資格參選的樞機。

周守仁於2021年接任獲教宗方濟各任命為香港教區第九任正權主教，並於2023年7月被擢升為樞機，成為香港第四位以及全球第十一位華人樞機。

天主教香港教區現任主教周守仁現年65歲，有權參與選新教宗。（Catholic Way 公教頻道直播片段截圖）

有逾百名樞機合資格參加選新教宗閉門會議

截至今年年初，全球有252名在世樞機，當中有逾百名合資格參加閉門會議。最常被外媒點名為「下屆教宗可能人選」的包括教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）、教宗和平特使祖皮（Matteo Maria Zuppi）等。