教宗方濟各離世｜前特首曾蔭權感心碎︰對中國充滿愛心、支持環保

【梵蒂岡／天主教／教宗／方濟各】天主教教宗方濟各（Pope Francis）於今日（21日，梵蒂岡時間）逝世，終年88歲。前特首曾蔭權在彌撒過後，向傳媒表示對教宗方濟各離世感到心碎、心傷。他指出，方濟各對中國充滿愛心，希望改善中梵關係，亦是首位公開呼籲要保護環境的教宗。



堅道聖母無原罪主教座堂內掛有教宗方濟各的遺照，設有獻花區域。有教徒讚揚教宗方濟各直到最後一日仍為教友工作，認為他必會受到天主的接受。



天主教香港教區在堅道聖母無原罪主教座堂中央放置了教宗方濟各遺照，供教友悼念。（林遠航攝)

天主教教宗方濟各（Pope Francis）2023年9月3日在蒙古烏蘭巴托草原冰球場（Steppe Arena）主持的彌撒來到尾聲時，召喚專程前往當地的天主教香港教區榮休主教湯漢(左)，以及現任主教周守仁(右)到他身邊，緊牽兩人的手。然後他稱藉湯漢和周守仁來到現場的機會，「向高尚的中國人民送上溫暖的祝福」。（Reuters）

天主教教宗方濟各（Pope Francis）2023年9月3日在蒙古烏蘭巴托草原冰球場（Steppe Arena）主持的彌撒來到尾聲時，召喚專程前往當地的天主教香港教區榮休主教湯漢(左二)，以及現任主教周守仁(右一)到他身邊，緊牽兩人的手。然後他稱藉湯漢和周守仁來到現場的機會，「向高尚的中國人民送上溫暖的祝福」。（Reuters）

曾蔭權受耶穌會教育 稱對本是耶穌會神父方濟各有種親近感覺

在中環堅道的聖母無原罪主教座堂，下午進行平日彌撒。前特首曾蔭權離開時向傳媒表示，對教宗方濟各離世感到心碎、心傷。他又指，自己受耶穌會教育，浸淫多年，而方濟各是耶穌會的神父，因此對他一直有種親近的感覺，他會懷念、敬愛方濟各。

前特首曾蔭權下午到堅道聖母無原罪主教座堂參加彌撒後，被問及教宗方濟各離世，他說感到心碎、心傷。（港台影片截圖)

曾蔭權：方濟各改革面對困難仍勇往直前

曾蔭權表示，教宗方濟各充滿仁慈、仁愛、謙遜、勇毅，在推動現代社會進步、改革間雖然面對不少困難，但仍勇往直前。

他又指對方對中國充滿愛心，希望改善中梵關係，又提到方濟各是首位公開呼籲要保護環境的教宗，提出要與尊重人類一樣尊重環境，「我覺得係值得我哋記住。」

梵蒂岡表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，終年88歲。（Reuters）

2023年8月9日，教宗方濟各在梵蒂岡保祿六世大廳每週公開接見期間祝福信徒。（Reuters）

教徒︰最後一日仍為教友工作 必會受天主接受

有教徒指讚揚教宗方濟各直到最後一日仍為教友工作，認為他必會受到天主的接受。教徒提到今日是復活節彌撒翌日，相信他在這一刻回到天主的懷抱，將會得到喜樂。

2025年4月20日復活節當天，教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡聖伯多祿廣場發表「致全城與世界」（Urbi et Orbi）演說，教宗當天在梵蒂岡的陽台上做手勢。（Reuters）

天主教香港教區在堅道聖母無原罪主教座堂中央放置了教宗方濟各遺照，供教友悼念。（林遠航攝)