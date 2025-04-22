交通錄影執法港島今試行　4黑點打擊違泊、禁區上落客　違例即告

警方今日（22日）起在中環及灣仔4個地點、包括皇后大道中與雪廠街交界、皇后大道中與畢打街交界、皇后大道中與文咸東街交界、皇后大道東與黃泥涌道交界，試行利用運輸署負責實時監察道路交通的閉路電視系統（CCTV），進行不定時錄影執法。



交通錄影執法打擊的違規行為，包括打擊違泊及違例上落客等交通行為。當警員透過鏡頭發現交通違規，便會記錄違例車輛的車牌號碼及違例時間，其後向違例司機發出定額罰款通知書。



警方4月22日起在中環及灣仔4個地點試行，利用運輸署負責實時監察道路交通的閉路電視系統，進行不定時錄影執法。（警方提供）

計劃首階段將於4個交通違例黑點進行執法，包括：

➢ 皇后大道中與雪廠街交界



➢ 皇后大道中與畢打街交界



➢ 皇后大道中與文咸東街交界



➢ 皇后大道東與黃泥涌道交界



警司：每當警員離開後 違規及塞車情況再次出現

警方早前指，今日起，在港島區四個地點試行利用運輸署現有「交通管制及監察系統」和閉路電視系統，進行不定時錄影執法。港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑指，過往曾多次派員到該四個地點執法，惟每當警員離開後，違規及塞車情況再次出現，執法成效有限。他又指，交通違規在短時間內足以影響其他主要幹道，導致交通擠塞，車龍向東伸延至紅棉路、告士打道等。

港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑指，在該四個地點每當警員離開後，違規及塞車情況再次出現，執法成效有限。（廖雁雄攝）

將針對車輛停泊在黃格、違例上落客等執法 記錄車牌發罰款單

交通總部交通管理組警司聶凱鵾當日表示，會根據交通狀況及繁忙時段，派員到控制台監視情況及錄影。計劃主要處理對其他道路使用者構成危險或對道路造成嚴重阻礙的違法行為，包括車輛停泊在黃格、違例上落客等。

警方表示，進行錄影執法時，當警員透過鏡頭發現交通違規，便會記錄違例車輛的車牌號碼及違例時間。在確認違例車輛的司機身份後，警員將向違例司機發出定額罰款通知書。

交通總部交通管理組警司聶凱鵾表示，會根據交通狀況及繁忙時段，派員到控制台監視情況及錄影。（廖雁雄攝）

警方早前已在該4個地點掛設橫幅提示，亦會派發宣傳單張，以提醒道路使用者。

運輸署CCTV無人工智能技術 難以捉亂過馬路行

聶凱鵾指，運輸署的閉路電視（CCTV）並沒安裝人工智能技術，料難以追究違反交通規則的行人，例如亂過馬路等。被問會否減少派警員到場巡查，他指會靈活調配警員到場進行交通疏導及執法。