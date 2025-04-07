旺角戶外運動店被偷竊$5000貨品　閉路電視片段公開疑犯落手時刻

戶外運動用品店Protrek保捷行的旺角MOKO新世紀廣場分店遇竊，在社交網站公開閉路電視片段，見到一位穿白色外褸的女士，偷偷地將至少3件衣物塞入環保袋中。保捷行表示竊案在2月發生，閉路電視拍下該可疑人士的樣貌及動作，並指失竊的貨品價值超過5000元。保捷行已經報警，希望網民可以提供線索給他們及警方。



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保捷行今日（7日）在社交網站分享，位於旺角MOKO新世紀廣場的分店遇上竊案，求網民幫忙尋找真兇，「辛苦做生意被偷嘢…幫我哋搵搵佢」。保捷行表示竊案於2月發生，一位女士於店內盜竊超過$5000貨品。

他們分享了一段閉路電視片段，見到一位穿白色外褸的長髮女士，拿起了3件衣物，再將衣物塞進一個環保袋，其中一件是啡色的羽絨。他們在社交網站上表示，「閉路電視已經清楚拍到可疑人士嘅樣貌同動作」，「賊人仲要偷咗超過$5000嘅貨品」。

保捷行已經就此事報警，他們希望透過社交網站加快尋人，呼籲大家提供線索給警方。他們稱：「而家經濟環境唔好，但亦唔代表要以身試法！偷竊唔只係犯法，仲係對本地小店努力嘅侮辱。希望大家一齊出力，幫我哋搵返呢位賊人令佢知錯能改。」

保捷行是本地戶外運動零售商，在1992年成立，如今在香港有6間分店。