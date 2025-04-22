復活節｜團友不滿長沙團行程安排　專業旅運致歉：將加強流量管理

專業旅運復活節假期期間的長沙高鐵專列團，遭團友在社交媒體投訴不滿行程安排，指600人一同遊覽景點及用膳下，連餐廳洗手間也不勝負荷。專業旅運在Facebook專頁致歉，並稱已將600人分成10餘團安排多種不同線路，因應不同路線和團種人數，提供不同酒店住宿和餐廳用膳，又指注意到首日安排有完善空間，未來活動將加強及完善流量管理：「未能達致某些顧客期望，我們深感抱歉及自我反思。」



專業旅運舉辦4日3夜長沙高鐵專列團，在復活節首日（18日）出發。（專業旅運FB圖片）

專業旅運舉辦4日3夜長沙高鐵專列團，在復活節首日（18日）出發。（專業旅運FB圖片）

團友不滿600人「齊上齊落」及「一味得個趕字」

有市民早前對專業旅運舉辦的4日3夜長沙高鐵專列團感到不滿，在網上社交媒體撰文批評，稱所有團友「齊上齊落」一同遊覽景點及用膳，「一味得個趕字」，甚至餐廳的洗手間也不勝負荷，導致團友趕不及如廁，影響到旅遊體驗，形容有如鴨仔團。

有市民參加由專業旅運舉辦的4日3夜長沙高鐵專列團，但不滿安排。（網上圖片）

專業旅運日前在社交平台回應事件指，舉辦旅行團初衷是為了向顧客帶來性價比高且獨特的體驗，共同締造難忘的體驗 。

專業旅運稱已安排分成多種不同線路合共10餘團

專業旅運指，該長沙高鐵專列團共600人出發，安排分成10餘團安排多種不同線路，因應不同路線和團種人數，提供不同的酒店住宿和餐廳用膳。

專業旅運舉辦4日3夜長沙高鐵專列團，團費低至3,699元起。（專業旅運FB圖片）

專業旅運就未能達致某些顧客期望致歉

專業旅運注意到首日的安排有完善空間，已即時作出調整，讓整個旅程更加順暢，確保每名顧客獲得安心和舒適的旅程。

未能達致某些顧客的期望，我們深感抱歉及自我反思，並十分重視每一位客人的反饋。 專業旅運

2025年4月18日，復活節假期首日，西九龍高鐵站有不少港人拖行李箱北上。（黃寶瑩攝）

專業旅運強調，一直細心聆聽客人的意見，以便日後秉持提供優質服務給顧客，提供更好的旅遊體驗。「我們深信一間成功的企業必須聆聽顧客的意見，才能茁壯成長。」

專業旅運：未來活動將加強及完善流量管理

專業旅運又指，由於大批港人在旺季期間出遊，有需要相同時段聚在一起，未來的活動將加強及完善流量管理，以確保行程更加流暢，顧客可電郵提供意見鞭策。

4日3夜長沙高鐵專列團復活節假首日出發

該4日3夜長沙高鐵專列團，團費3,699元起，在復活節首日（18日）出發，景點包括到被譽為「中國煙花之鄉」的瀏陽欣賞煙花慶典，遊覽國家4A級旅遊景區銅官窯古鎮等。