復活節｜澳門錄得52萬旅客 港人近15萬人次 逾半經港珠澳大橋
撰文：吳綽詩
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復活節一連4日假期完結，根據澳門治安警察局統計，4月18日至21日累計52萬人次旅客入境，較去年同期多28.1%。當中香港旅客有14.6萬，佔整體28%，超過一半經港珠澳大橋入境；至於內地旅客佔整體客源最多，有32.7萬人次，佔62.9%。
出入境人次按年增近15%
澳門治安警察局公布，復活節四日假期間（18日至21日）錄得282.6萬人次出入境，較去年假期增長14.6%。當中近半經關閘口岸通關，其次是青茂口岸、港珠澳大橋澳門口岸及橫琴口岸。
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52萬旅客入境 香港客有14.6萬
澳門4天累計錄得入境旅客52萬人次，較去年同期增加28.1%。最多為內地旅客，有32.7萬人次，佔62.9%；其次是香港旅客，有14.6萬，佔28%。另外，台灣旅客有1萬人次，外國旅客則有3.7萬。
▼復活節假期最後一日港人回港▼
逾半港人經港珠澳大橋入境澳門
有7.5萬人次香港居民經港珠澳大橋入境澳門，數字佔所有口岸超過一半。其次有2.3萬香港旅客人次經關閘入境，另外分別有2.1萬及1.1萬人次經氹仔碼頭和外港碼頭水路入境。
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