復活節｜澳門錄得52萬旅客　港人近15萬人次　逾半經港珠澳大橋

復活節一連4日假期完結，根據澳門治安警察局統計，4月18日至21日累計52萬人次旅客入境，較去年同期多28.1%。當中香港旅客有14.6萬，佔整體28%，超過一半經港珠澳大橋入境；至於內地旅客佔整體客源最多，有32.7萬人次，佔62.9%。



復活節星期一（21日）下午，港珠澳大橋澳門離境大堂往香港及珠海人潮。

復活節星期一（21日）下午，港珠澳大橋澳門離境大堂往香港及珠海人潮。（讀者提供）

復活節星期一（21日）下午，港珠澳大橋澳門離境大堂往香港及珠海人潮。（讀者提供）

出入境人次按年增近15%

澳門治安警察局公布，復活節四日假期間（18日至21日）錄得282.6萬人次出入境，較去年假期增長14.6%。當中近半經關閘口岸通關，其次是青茂口岸、港珠澳大橋澳門口岸及橫琴口岸。

+ 4

52萬旅客入境 香港客有14.6萬

澳門4天累計錄得入境旅客52萬人次，較去年同期增加28.1%。最多為內地旅客，有32.7萬人次，佔62.9%；其次是香港旅客，有14.6萬，佔28%。另外，台灣旅客有1萬人次，外國旅客則有3.7萬。

▼復活節假期最後一日港人回港▼



逾半港人經港珠澳大橋入境澳門

有7.5萬人次香港居民經港珠澳大橋入境澳門，數字佔所有口岸超過一半。其次有2.3萬香港旅客人次經關閘入境，另外分別有2.1萬及1.1萬人次經氹仔碼頭和外港碼頭水路入境。