Foodpanda手機App疑系統故障　頁面一度顯示「錯誤」　無法叫外賣

網上外賣平台foodpanda在今日（22日）下午約3時疑似發生系統故障，打開App後頁面顯「發生錯誤」，無法叫外賣，情況持續大約半小時。《香港01》正向foodpanda查詢事件。



外賣平台foodpanda今日（22日）下午約3時疑似系統故障。（資料圖片)

外賣平台foodpanda今日（22日）下午約3時疑似系統故障。（資料圖片／廖雁雄攝）

App主頁顯示「發生錯誤」 仍有廣告窗口彈出

外賣平台foodpanda在今午約3時疑似發生系統故障，打開App後主頁顯示「發生錯誤」，雖然仍有廣告窗口彈出，但無法叫外賣，約半小時後，才恢復正常。《香港01》正向foodpanda查詢事件。

外賣平台foodpanda今日（22日）下午約3時疑似系統故障。（資料圖片)

戶戶送Deliveroo於今年3月10日宣布撤出香港，出售部份資產予foodpanda。翻查市場數據，目前foodpanda在香港市場佔有率最高，其次是美團旗下的香港品牌Keeta。