Deliveroo戶戶送撤走｜外賣員轉foodpanda接10訂單 最多$500獎勵
撰文：譚曉彤
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戶戶送（Deliveroo）將於今年4月7日後撤出香港，現有用戶及送遞員將被「導向」至foodpanda，而部份餐廳及生活百貨商戶，亦將進駐foodpanda。
戶戶送表示，符合條件的外賣員於foodpanda完成首10張訂單後，「步兵」可獲200元獎勵，以其他送遞工具的外賣員則可獲500元。
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戶戶送表示，如果外賣員希望繼續工作，鼓勵他們透過foodpanda平台接單。沒有foodpanda帳戶，或者最近foodpanda帳戶不活躍的戶戶送外賣員，經foodpanda完成首10張訂單後，「步兵」可獲200元獎勵，以其他送遞工具及車輛送外賣的則可獲500元。
戶戶送現有用戶及送遞員將被「導向」至foodpanda
根據去年最新的市場數據，本港市佔率最高的兩間外賣平台，分別為foodpanda及Keeta，戶戶送已被擠至第三位。foodpanda母公司Delivery Hero SE今日公布，已與戶戶送簽署並達成協議。
根據該協議，戶戶送現有用戶及送遞員，將會被「導向」至foodpanda。至於部份餐廳及生活百貨商戶，亦將會進駐foodpanda。
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