Deliveroo戶戶送撤出｜客戶外賣員轉至foodpanda 私隱署循規審查
撰文：吳綽詩
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Deliveroo戶戶送4月7日撤出香港，客戶和外賣員會被「導向」至foodpanda平台。私隱專員公署今（12日）表示，戶戶送撤出可能影響他們個人資料私隱的權益，已按既定程序展開循規審查。
Deliveroo戶戶送與foodpanda母公司Delivery Hero SE達成協議，原有客戶和外賣員會被「導向」至foodpanda平台，部份餐廳及生活百貨商戶亦會進駐foodpanda。
私隱專員公署表示，事件可能影響戶戶送客戶及外賣員個人資料私隱權益，已根據既定程序展開循規審查。公署會協助相關商戶，包括接手其業務的營運者，以符合《私隱條例》的規定處理、刪除或轉移客戶及外賣員的個人資料，確保不會被濫用、外洩或流入不法分子手中作詐騙用途。
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