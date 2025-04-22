緬甸地震香港救援隊｜找到一個生還者　為一名父親尋回女兒屍體

緬甸3月28日中午發生7.7級地震，本港由消防員等組成的救援隊，70小時後抵達災區曼德勒，幾日間見盡生死。香港救援隊今日（22日）在講述行動詳情時，提到他們找到了一個生還者，亦尋獲兩具屍體。



曾有一名災民主動向救援隊致謝，原來他是其中一名死者的父親，數天前妻子剛於地震罹難，他很感激救援隊找回女兒的屍體。能慰藉死者家屬，令救援隊隊員倍感其工作有意義。救援隊指揮官趙汝珏引用電影《破．地獄》的一句對白：「其實生人，都要破地獄。」



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3月28日，緬甸發生8級地震。在緬甸提出國際救援請求的15分鐘後，香港救援隊只花了15分鐘，便聯絡到41位消防員參與行動，當中只有10人有國際救援經驗。

他們花了11小時作準備，便啟程前往緬甸。他們是第6支到達的救援隊，展開救援行動時，離地震發生只有70小時。

緬甸政府架設了一個網站供人上載求助報告，該網站每日也會有很多報告。不同國家的救援隊會開聯席會議討論分工，而特區救援隊每日會處理數個個案。整個行動中，他們找到了一個生還者，亦尋獲兩具屍體。

趙汝珏引用電影《破·地獄》的一句對白：「其實生人，都要破地獄。」（盧翊銘攝）

在倒塌酒店找到一個被困125小時生還者

本月2日，香港救援隊與3支內地救援隊按消息到了一間酒店，尋找生還者。該酒店樓高8層，但1樓及2樓已倒塌，救援隊需要從3樓爬入建築物。救援隊其後以生命探測器探測到下方有生命跡象，遂向下爆破，並在207號房找到一名生還者。

救援隊進入房間時，看到房間的兩張床剛好托着倒塌物，生還者則躺在兩張床中間的地板上，已被困125小時。救援隊立即將他送院治理。

救援隊發現了一名女子被一片巨大倒塌物壓着。（盧翊銘攝）

為爸爸尋回女兒屍體

另外，救援隊亦尋獲了兩具屍體。其中一次，救援隊發現了一名女子被一片巨大倒塌物壓着，呼叫後亦無反應。救援隊移開倒塌物後，發現該女子已無生命跡象。其後一名男子主動向救援隊致謝，原來他是死者的父親，數天前妻子剛於地震罹難，他很感激救援隊找回女兒的屍體。

能慰藉死者家屬，令救援隊隊員倍感其工作有意義。趙汝珏引用電影《破．地獄》的一句對白：「其實生人，都要破地獄。」