中大校董會通過潘偉賢明日起任常務副校長　為期5年　接替陳金樑

中大校董會今日（22日）通過委任現任中大副校長（教育）及偉倫統計學教授潘偉賢為常務副校長，任期5年，明天（23日）正式上任，接替去年12月底卸任的陳金樑。



中大校董會今日（22日）通過委任現任中大副校長（教育）及偉倫統計學教授潘偉賢為常務副校長，任期5年。潘偉賢現為課程發展議會主席。（資料圖片/黃浩謙攝）

遴選委員會推薦潘偉賢為唯一候選人

中大前任常務副校長陳金樑去年卸任後，潘偉賢於今年1月1日起獲中大委任為署理常務副校長。中大表示，校董會去年10月29日成立遴選委員會，物色合適接替人選，於12月刊登招聘啟事，並諮詢主要持份者對常務副校長的要求和期望，同時邀請各方提名。委員會通過推薦潘偉賢為下任常務副校長唯一候選人，並獲校長支持，遂由校長向校董會作出推薦。大學校董會今日（22日）在會議上通過委任她為常務副校長。

中大校長盧煜明。（資料圖片/梁鵬威攝）

盧煜明：潘偉賢心繫中大服務37年

中大校長盧煜明表示，潘偉賢已在中大服務37年，而她擔任署理常務副校長期間，兩人緊密合作，籌備啟動大學未來五年策略計劃的程序，相信她的校務管理經驗與前瞻視野，有助中大的發展取得更大突破。

中大指，潘偉賢將助校長掌管大學教務，籌劃大學未來之教研計劃，並加強學術與研究之發展，亦會協助大學延聘優秀學者，以及制定教研的資源分配方案。

潘偉賢於1987年加入中大統計學系擔任講師，2001年升任為教授。其後，潘曾出任理學院副院長（教育）、中大科學教育促進中心主任、中大學能提升研究中心主任，其先後在2014年及2015年出任大學協理副校長及大學副校長（教育）。另外，潘於2023年起擔任課程發展議會主席。