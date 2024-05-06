段崇智上周吉隆坡跌傷留當地做手術 中大由署理校長陳金樑代理
撰文：陶嘉心
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中大今日（6日）發表聲明，表示校長段崇智上周在吉隆坡出席公務活動期間，跌倒受傷，在當地接受手術，現正遵從醫生指示休息及逐步康復中。
中大表示，校長職務暫由署理校長陳金樑代理，相關安排已通知大學校董會主席。但聲明中並無說明，署理職務的時間。
中大校長段崇智於今年1月8日向中大校董會請辭並獲接獲，將在明年1月離任，他原本在同月展開為期3年的新合約，即是在新合約剛生效便宣布提早離任。
就在段崇智任期進入倒數八個月之際，中大今日（6日）發表「署理校長安排」的聲明，提到段崇智上周在吉隆坡出席公務活動期間跌倒受傷，在當地接受手術，現正遵從醫生指示休息及逐步康復中。
聲明表示，中大校長職務暫由署理校長陳金樑代理，相關安排已通知大學校董會主席。
聲明沒有說明署任安排的日期會至何時，亦沒提及段崇智參與什麼公務及在何情況下跌傷，《香港01》正向中大校方查詢。
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