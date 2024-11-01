揭中大副校陳金樑離職有一端倪　校董對不續任感意外｜政圈風聲

屢陷校政風波的中文大學，一年內有三名副校長離任，最新是常務副校長陳金樑以「私人理由」不續約，完成任期今年便卸任，轉赴新加坡管理大學出任教務長。消息一出，令校內人士感到意外，因陳金樑今年4月才再獲委任，原定明年一月生效。



《香港01》獲悉，陳金樑獲校董會通過再度委任為副校後，一直不肯簽新合約，事後有人回想陳金樑離任其實有跡可尋。校內更有傳他曾有意問鼎校長之位，最終中大篤定唯一候選人、副醫學院長盧煜明爲下任校長。有校董形容陳離職中大是意料之外，惟相信對中大運作影響不大。



中大回覆《香港01》查詢時沒正面回應陳金樑曾否簽下新合約，僅指陳金樑因私人理由不再續任常務副校長。



中文大學常務副校長陳金樑以「私人理由」不續，明年4月履新新加坡管理大學教務長。（中文大學片段截圖）

中大副校陳金樑「私人理由」不續任

中大近年捲入政治風眼，先有換校徽及校董會改組風波，到最近人事變動頻頻。校長段崇智的副手陳金樑以私人理由不續任常務副校長，今年12月31日完成第一個任期後卸任，常務副校長一職明年1月1日起懸空。換言之，陳金樑將與提早兩年卸任的段崇智，差不多同時間離開中大。

2023年中大改組爭議中，段崇智因病缺席多場立法會審議，陳金樑均以署理校長名義代為出席。（資料圖片/梁鵬威攝）

多次署任校長職務 成為段崇智最信任夥伴

陳金樑被視為段崇智的「左右手」，去年中大改組爭議中，段崇智因病缺席多場立法會審議，陳金樑均以署理校長名義代為出席。同年12月，大學副校長（行政）吳樹培被解僱後，陳金樑也一直署理其職務。

段崇智今年5月在吉隆坡出席公務活動期間跌倒受傷，都是由陳金樑暫代校長。（資料圖片）

今年5月段崇智在吉隆坡出席公務活動期間跌倒受傷，都是由陳金樑暫代校長。段崇智致函大學友好公布陳金樑不離任消息時，也以「a most trustworthy partner（最值得信任的夥伴）」及「a very dear friend（很親密的朋友）」來形容陳金樑。

校內人士對陳金樑突然不續任都感到意外，皆因今年4月陳金樑才獲校董會通過再度委任為常務副校長兼副校長，意味陳金樑獲得經改組後的校董會「投下信任一票」。（中文大學片段截圖）

校內人士感意外 半年前才再獲校董會委任

不過，校內人士對陳金樑突然不續任都感到意外，皆因今年4月陳金樑才獲校董會通過再度委任為常務副校長兼副校長，意味陳金樑獲得經改組後的校董會「投下信任一票」，最終選擇不展開第二個任期，由副校長（教育）潘偉賢署任常務副校長，明年一月起生效，直至下任常務副校長到職，校董會周二（29日）會議亦決定成立常務副校長遴選委員會。

中大校董會今年4月通過再度委任陳金樑為常務副校長兼副校長。(資料圖片/蘇煒然攝）

離職有跡可尋 揭通過續任後一直拒簽約

根據大學校董會第二次會議簡報，當時提到「通過再度委任陳金樑教授為大學的常務副校長兼副校長，由二○二五年一月一日起生效」。《香港01》獲悉陳金樑獲校董會再度委任為副校後，大半年以來一直不肯簽下續任第二個任期的新合約，事後令人不禁聯想陳當時已有去意，或正等候其他工作機會。有校董坦言對陳不續任感意外，不過相信其離任對中大運作影響不大。

亦有聲音揣測陳金樑離任，會否與立法會前秘書長陳維安「過檔」中大有關，有消息指陳維安出任中大副校長（行政）的年薪高達500萬元。校內更有傳他曾有意問鼎校長之位，最終中大上月篤定中大下任校長唯一候選人、醫學院副院長盧煜明成爲下任校長。

陳金樑將赴新加坡管理大學出任教務長，明年3月1日到大學交接，4月1日履新。（香港中文大學圖片）

陳金樑赴新加坡管理大學出任教務長

半年後終於揭盅，陳金樑將赴新加坡管理大學出任教務長，明年3月1日到大學交接，4月1日履新。校方前天（30日）發布的新聞稿提到陳金樑英文新職銜是「Provost」，與中大相同，惟中文職銜為「教務長」，有別於中大是「常務副校長」。

陳金樑入職中大前，曾經加入新加坡國立大學及南洋理工大學，其中在南大出任人文、社會科學、藝術設計與傳播信息學院院長。

中大副校長（行政）吳樹培2023年12月13日遭校董會解僱。圖為他於2017年出席中大新聞獎活動。（資料圖片 / 林若勤攝）

一年間中大三副校離任

中大副校一年間有3人離開，除了今年12月31日後不續任的陳金樑，去年12月13日校董會解僱中大副校長（行政）吳樹培；今年7月，捲入中大換校徽風波的協理副校長（校外聯繫及推廣）金江，提早兩個月離任，轉到香港中文大學（深圳）書院做院長。

中大回覆《香港01》查詢時沒正面回應陳金樑曾否簽下新合約，僅指陳金樑最近表示因私人理由決定不會出任常務副校長第二個任期。他將於2024年12月31日，完成5年任期後不再續任。