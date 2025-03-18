李兆基逝世｜縱是舊部仍提攜　包括范徐麗泰丈夫　日本馬油贈一家

恒基地產創辦人李兆基周一（17日）逝世，享年97歲。人稱「四叔」的李兆基常被人稱重情重義，對同事更是「冇得彈」。前全國人大常委范徐麗泰的丈夫范尚德是李兆基舊伙計，即使離職自立門戶，李兆基仍盡力提攜，每年更送日本馬油給范太一家。



前全國人大常委范徐麗泰的丈夫范尚德是李兆基舊伙計，即使離職自立門戶，李兆基仍盡力提攜，每年更送日本馬油給范太一家。（資料圖片 / 林定國Facebook）

在恒基工作28年的恒地執行董事孫國林今日（18日）在商業電台分享稱，李兆基與同事的相處點滴，大讚「四叔」是好老闆。

范太曾透露雖然丈夫離職 李兆基仍承諾給他介紹客戶及業務

李兆基不僅體貼内部員工，對舊部子姪亦十分關懷。前全國人大常委范徐麗泰的丈夫范尚德曾任恒地的會計財務主管，工作幾年後自立門戶。范太曾於媒體透露，雖然丈夫離職，李兆基仍很照顧，承諾給他引介客戶及業務。

恒地老臣子孫國林稱李兆基常贈同事日本馬油 並附字條說明使用方法

孫國林早前與范太吃飯，引述范徐麗泰稱，「（丈夫離職後），李兆基非常有心，每年都送12盒日本馬油給他們」。孫表示李兆基認為日本馬油很好用，故常常贈送給同事，更會附上字條說明使用方法。

范太曾詢問孫國林應如何向李兆基致謝，惟孫表示李生年事已高，不方便見朋友。范太便決定在李兆基生日時，寄送生日卡送上祝福。