童黨輪流掌摑女生15巴 官稱要可教好被告的刑罰 3女判更生中心
撰文：陳蓉
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早前網上流傳一條約6分鐘的影片，有童黨疑在後樓梯包圍一名女生，多人輪流掌摑女生至少15下，同時爆粗辱罵。其中4名被告的案件，今（22日）在西九龍裁判法院判刑。署理主任裁判官鄭念慈判刑時指，本案涉夥同犯案，情節嚴重，判感化並不適合，但被告們年紀尚輕，擔心判監禁式刑罰影響甚大，認為需判可教好被告的刑罰，判其中3名女被告更生中心，另一18歲男被告因涉毒品問題，押後至5月6日判刑以取戒毒中心報告。
4名今日判刑的被告：黃樂謙（18歲，無業）、袁珮儀（女，18歲，無業）、岑姓被告（女，15歲，學生），陳姓被告（女，17歲，無業），承認於2024年8月1日至31日之間，確實日期不詳，在旺角金雞廣場18樓後樓梯與其他不知名的人襲擊一名女子，因而對該女子造成身體傷害。
黃有毒品問題不建議判更生中心
首被告黃樂謙的代表律師求情指，被告有毒品問題，但坦白承認控罪，望判處即時監禁的刑罰，鄭官指，各被告年紀尚輕，希望有其他方法處理，但黃有毒品問題，不建議判入更生中心或勞教中心，遂押後到5月6日判刑，以待索取戒毒中心報告。
袁不想判更生中心
次被告袁珮儀則求情指，報告指出袁適宜入更生中心，但不希望法庭採納此報告。袁的代表律師續指出，袁是初犯，望有機會可以貢獻社會，報告指出袁有禮貌，態度合作。
官稱涉夥同犯案不適合判感化
署理主任裁判官鄭念慈判刑時指出，此案並非一般的打人案件，而是夥同犯案，情節嚴重，因此不適宜索取感化報告，惟各被告年紀尚輕，若判處監禁式刑罰，對其影響甚大，需因此需要可以「教好」被告的刑罰，故判處被告袁佩儀、岑及陳入更生中心，被告黃樂謙則還押候判，以待索取戒毒中心報告。
同案尚有兩名被告：湯佩凝（女，22歲，無業），將於4月24日判刑，周姓被告（女，16歲，學生）則押後至5月21日答辯。
案件編號：WKCC1515/2025
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